Хотите стать снежным ангелом в Монреале? Бесплатный фитнес и хороший заработок ГАРАНТИРОВАН!

Казалось бы, что можно придумать нового в таком тривиальном деле как уборка снега в Монреале, где этот самый снег убирают сотни лет? Но Борис Кригер, неугомонный предприниматель, писатель и ведущий ютьюб канала Альтаспера предложил бизнес-модель, решающую насущные проблемы.

Дело в том, что в Канаде привыкли, что снег чистят машинами, а лопатой махать никто не желает. Но пришло поколение миллениалов и они воспринимают уборку снега лопатой как фитнес и самый экологичный способ решения проблемы. Они с удовольствием участвуют в таких работах, тем более, если оплата довольно высока.

Поскольку в снегоуборочном бизнесе не хватало людей с лопатами, клиенты оставались не довольны – машины приходили слишком поздно и выбираться из снежных завалов приходилось без их помощи. Компания Кригера в Монреале One Stop Parking Lot Care , после успеха подобной модели в Торонто и Ванкувере, организовала «тимуровские команды» снежных ангелов по всему городу. Они помогают снегоуборочным бизнесам быстро и качественно обслуживать клиентов.

На вопросы корреспондента Борис ответил так:

«Добро пожаловать в нашу команду по уборке снега! Мы называем себя снежными ангелами, потому что помогаем многим людям, застрявшим в снегу. Если правильно организовать работу – это может быть и зимнее развлечение, и фитнес, и отличный источник денежного дохода. У нас очень дружелюбная атмосфера. Полная открытость в Whatsapp группах до 100 человек.

Платим сразу по факту выполнения работ, а при необходимости и немного вперед. (наличные/электронные переводы/PayPal)

Существует три категории независимых работников.

Первая категория: У кого нет машины и лопаты. Им нужно купить лопату как можно скорее. Мы вернем деньги сразу после предъявления чека и фото новой лопаты. После этого они должны дождаться, пока мы назначим кого-то, кто отвезет их к месту работы и, по возможности, вернет домой. Мы платим им 25 долларов в час только за уборку снега. Если они используют метро, чтобы приехать — мы платим за поездку.

Вторая категория: Те, у кого есть машины, а лопаты нет, и не готовы возить на своих машинах других рабочих — пожалуйста, тоже купите себе лопату. Тем, у кого есть свой транспорт, мы платим 30 долларов в час плюс время в пути до места работы и стоимость бензина.

Третья категория: Те, у кого есть машина и согласны возить других, могут вообще не убирать снег. В основном только вождение и контроль за работой их команды. (Уборка снега самим – при крайней необходимости). Им нужно купить лопаты по количеству мест в машине, включая водительское. За лопаты можем перечислить деньги заранее. Также за поездку на покупку лопат и их хранение мы выплатим разовый бонус в размере 50 долларов. Они станут лидерами групп, мы предложим им собрать и доставлять рабочих, и они будут получать 35 долларов в час.

Лопаты, купленные на наши деньги, конечно, принадлежат нам, и если вы не работаете с нами, они должны быть переданы нам по требованию.»

Все заинтересованные – добавляйтесь в группу на WhatsApp кликнув на своем телефоне на эту ссылку.