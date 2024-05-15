Может ли прием витамина D навредить организму?

Витамин D необходим для правильного и адекватного функционирования организма. Витамин D обычно синтезируется в организме автономно, когда ультрафиолетовое излучение вступает в реакцию с холестерином на поверхности кожи и разрушает его.

Натуральный витамин D нелегко получить извне, и лишь немногие продукты питания (например, жирная рыба и яичные желтки) содержат его в достаточном количестве.

Поэтому все большее число людей сталкивается с дефицитом витамина D, особенно среди тех, кто живет в регионах, где большую часть года не попадает солнечный свет. Особенно остро эта проблема стоит в России, где, согласно исследованиям, около 84 процентов населения страдает от дефицита этого вещества. В результате для большинства людей оптимальным способом восполнения дефицита является прием специальных добавок, что повышает риск передозировки витамина D. Однако получить большое количество витамина из солнечного света или пищи практически невозможно. В первом случае организм регулирует процесс выработки вещества, чтобы не допустить перепроизводства, во втором – потребление слишком мало.

Это вещество играет важную роль в усвоении кальция. Его недостаток приводит к снижению прочности костей у взрослых (остеомаляция) и рахиту у детей. При нормальном уровне витамина D усвоение кальция увеличивается на 30-40 %.

Здесь кроется опасность. При избыточном уровне витамина D в организме задерживается слишком много минералов, что приводит к их избытку. Это состояние, известное как гиперкальциемия, вызывает у пациентов тошноту, рвоту, слабость, частое мочеиспускание и боли в костях. Более того, передозировка кальция может привести к таким потенциально смертельным состояниям, как почечная недостаточность и болезни сердца.

Именно это и произошло с 89-летним англичанином Дэвидом Миченером. Он принимал добавки с витамином D в течение девяти месяцев, прежде чем был госпитализирован с гиперкальциемией. К сожалению, врачам не удалось спасти Миченера, и он умер через 10 дней после госпитализации. Согласно отчету коронера (специального чиновника, расследующего внезапные смерти в англосаксонских странах), основными причинами смерти стали сердечная и почечная недостаточность, передозировка кальция и отравление витамином D.

Чтобы предотвратить передозировку витамина D, эксперты рекомендуют принимать его осознанно. Чтобы избежать риска, следует учитывать регион проживания, возраст, цвет кожи (темнокожие люди более склонны к дефициту витамина D), вес и рацион питания. Кроме того, перед началом приема витамина D рекомендуется пройти тест на его дефицит, чтобы убедиться, что причин для приема добавок действительно нет.

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