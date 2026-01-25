В хоккейном мире, где будущее команды строят сегодня, оценка молодых талантов стала отдельной наукой. Издание The Athletic, известное своей глубокой аналитикой, представило масштабный рейтинг из 137 самых перспективных хоккеистов мира, не достигших возраста 23 лет. Этот список всегда становится предметом жарких споров и индикатором надежд для болельщиков. Для поклонников «Монреаль Канадиенс» эта публикация оказалась особенно важной. Франшиза всегда стремится к успеху, а сегодня на ее поединки можно заключить пари, использовав все бонусы букмекерских контор.

В рейтинг вошли целых восемь игроков системы «Хабс», что ярко говорит о работе скаутской службы и качестве молодежного резерва клуба. Однако позиции некоторых из этих игроков, по мнению многих экспертов и фанатов, вызвали больше вопросов, чем ответов, став главной точкой напряжения в обсуждении всего списка.

Система оценок Пронмана. Почему «элита» и «франчайз» стоят особняком

Автор рейтинга, аналитик Кори Пронман, использует собственную систему категоризации. Он не просто ранжирует игроков по порядку, а присваивает им определенный «уровень», который зачастую важнее, чем конкретная строчка в списке. Шесть первых позиций в этом году заняли игроки двух высших категорий: «Элитный талант» и «Франчайзер». В эту избранную группу попали такие имена, как будущие суперзвезды лиги вроде Селебрини, Бедарда и Лео Карлссона. Эти игроки рассматриваются как будущие лидеры, способные в одиночку изменить ход игры и определять лицо франшизы на долгие годы. Сам факт, что представители «Монреаля» начинаются сразу с седьмого места, показывает высокую планку рейтинга. Критика, однако, обрушилась не на отсутствие «Хабс» в топе, а на то, как были оценены их ключевые молодые игроки относительно друг друга и остального хоккейного сообщества.

Гордость системы. Детальный портрет будущей силы «Канадиенс»

Восемь игроков «Монреаля» в рейтинге — это восемь разных историй и игровых амплуа. Некоторые уже дебютировали в НХЛ, другие доказывают свой класс на других континентах. The Athletic предоставил подробные описания для многих из них, раскрывая сильные стороны и зоны роста.

Юрай Слафковски (7-е место, уровень: участник Матча всех звезд)

Первый номер общего драфта 2022 года, Слафковски, несет на себе особые ожидания. Аналитики издания отмечают его уникальный для современного хоккея набор качеств. Он сочетает в себе мощное телосложение, внушительную скорость и высокий технический навык. Его главное оружие — умение вести силовую игру, отбирать шайбу вдоль бортов и создавать угрозу прямо у ворот соперника. Пронман указывает, что Слафковски — не тот игрок, от которого стоит ждать изощренных пасовых комбинаций в стиле классического плеймейкера. Однако его бросок, видение площадки и способность действовать на высокой скорости делают его постоянным источником опасных моментов. Даже если его статистика по очкам не будет всегда заоблачной, его способность доминировать в плей-офф, используя габариты и навык, может стать тем самым недостающим элементом для завоевания Кубка Стэнли.

Иван Демидов (8-е место, уровень: участник Матча всех звезд)

Российский форвард представляет собой полную противоположность Слафковски с точки зрения стиля, но не уровня таланта. В его описании доминируют слова «мастерство» и «креативность». Демидов — виртуоз владения шайбой, его клюшка будто приклеена к шайбе, что позволяет ему обыгрывать соперников в тесном пространстве и прерывать их построения. Он обладает превосходным периферическим зрением, что делает его особенно опасным на фланге при игре в большинстве. Его рабочие качества тоже на высоте: он активно атакует ворота, не боится вступать в силовые единоборства. Главный вопрос, который сопровождает Демидова, — его катание. При наличии мощных ног и хорошей работы коньков, его манера скольжения иногда выглядит неуклюжей. Однако аналитики сходятся во мнении, что его исключительный навык и хоккейный интеллект с лихвой компенсируют этот недостаток, предрекая ему будущее звездного форварда.

«Дело Хатсона». Почему позиция защитника вызвала бурю негодования

Самым обсуждаемым моментом всего рейтинга для сообщества «Монреаля» стало четырнадцатое место Лэйна Хатсона. Для многих болельщиков и независимых экспертов этот талантливый защитник заслуживал места как минимум в первой пятерке, а то и выше. Пронман признает его выдающиеся качества: Хатсон назван одним из лучших атакующих защитников НХЛ за последние два сезона. Его описывают как «динамо-машину» с шайбой, отмечая высокое мастерство, креативность, хладнокровие и отличное катание, которое позволяет ему маневрировать на синей линии и находить пространство для броска или паса. Его видение площадки и способность руководить атакой оцениваются как элитные. Однако именно в защите аналитик видит проблемы. Невысокий рост, отсутствие выдающейся скорости назад и недостаток физической мощи, по мнению Пронмана, могут сделать Хатсона уязвимым против самых мощных и быстрых нападающих лиги. Вывод заключается в том, что, хотя Хатсон наберет много очков, ему потребуется надежный партнер, способный брать на себя главные оборонительные задачи. Эта оценка показалась многим излишне строгой, учитывая, что Хатсон год за годом доказывает свою эффективность и способность решать исход матчей.