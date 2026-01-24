Почему «Монреаль Канадиенс» называют «Хабс»

В мире профессионального спорта мало каких прозвищ удостаиваются не просто команды, а целые династии, история которых измеряется не годами, а десятилетиями и столетиями. «Монреаль Канадиенс» — это больше чем хоккейный клуб. Это старейшая и самая титулованная франшиза в НХЛ, и букмекерские конторы постоянно выводят на линии матчи знаменитой команды из провинции Квебек.

Это институт, реликвия, живая летопись самой игры. И в самом сердце этой легенды лежит короткое, звучное прозвище — «Хабс». Оно срывается с трибун «Белл-центра», его можно увидеть на выцветших свитерах болельщиков, его встраивают в логотипы и с гордостью произносят комментаторы. Но откуда оно взялось? Почему команда, чье официальное название говорит о целой стране, известна всему миру под этим странным, почти домашним именем?

«Les Habitants». Отсылка к корням и духу нации

Здесь мы подходим к версии, которая считается наиболее исторически и культурно обоснованной. Слово «Habitants» (произносится примерно как «абитан») имеет глубокие корни в истории Квебека и Канады. Так в период Новой Франции, с XVI по XVIII век, называли самостоятельных французских переселенцев-фермеров. Они были не солдатами и не аристократами, а простыми, но вольными людьми, обрабатывающими землю, строившими дома и отстаивающими свои права. «Абитаны» стали символом стойкости, трудолюбия и независимости франкоканадского народа, его станового хребта.

Когда в начале XX века «Монреаль Канадиенс» позиционировал себя как команда франкоканадцев, это название — «Лез Абитан» — идеально легло на его образ. Оно говорило о связи с народом, о простоте, силе и упорстве, которые должны были отличать игроков на льду. Команда становилась не просто спортивным коллективом, а воплощением духа целого народа. В прессе, особенно в англоязычной, слово «Habitants» было иностранным, сложным для произношения. Его начали сокращать, «обкатывать». «Абитан» быстро превратился в «Хэби», а затем и в простое «Хабс». Так прозвище, родившееся из уважения к истории, вошло в обиход.

«Хабс» против всего мира. Прозвище как знамя в противостояниях

История «Монреаль Канадиенс» — это не только победы. Это история культурного и языкового противостояния в рамках одного города и одной страны. С самого начала у «Канадиенс» был принципиальный соперник — «Монреаль Уондерерз», команда, представлявшая англоязычную элиту. Позже, после распада «Уондерерз», главным врагом стали «Торонто Мэйпл Лифс». В этих противостояниях прозвище «Хабс» обрело еще один слой значения. Оно стало боевым кличем, маркером идентичности.

Для франкоканадцев, особенно в период, когда их язык и культура чувствовали давление, поддержка «Хабс» была актом солидарности. Быть фанатом «Хабс» означало поддерживать «своих». Англоязычные СМИ и болельщики соперников иногда использовали это прозвище с легкой издевкой, намекая на «деревенщину» или простоту. Но команда и ее поклонники с гордостью подхватили это имя, превратив потенциальное оскорбление в знамя. «Да, мы — абитаны. Мы — народ. Мы — сила». Эта внутренняя энергия, это чувство миссии, несомненно, питало команду в трудные моменты и делало ее победы слаще.

В золотую эру «Канадиенс», с 1950-х по 1970-е годы, когда команда под руководством тренера Тоу Блейка и при участии таких звёзд, как Морис Ришар, Жан Беливо, Ги Лафлёр, собирала Кубки Стэнли как урожай, прозвище «Хабс» стало синонимом не просто команды, а стандарта качества, эталона победы. Крики «Go Habs Go!» гремели на старой арене «Форум» и были слышны по всей хоккейной Канаде. Прозвище окончательно потеряло какой бы то ни было оттенок провинциальности, став знаком королевского статуса в хоккейном мире.

Больше чем имя, это ДНК

Сегодня слово «Хабс» не требует перевода в хоккейном сообществе. Оно вплетено в саму структуру клуба. Это слово используют ветераны в интервью, вспоминая славные дни. Его печатают на миллионах кепок, футболок и шарфов по всему миру. Его скандируют в «Белл-центре», даже когда команда переживает не лучшие времена. Для новых игроков, приходящих в систему «Монреаля», быть принятым в «Хабс» — это особая честь и груз ответственности. Их учат не просто играть в хоккей, а понимать, что значит быть частью этой традиции.

Для фанатов со стажем

Это пароль, связывающий поколения. Дедушка, отец и сын — все они болели за «Хабс». Это воспоминания о конкретных моментах: о голах Ришара, сейвах Планта, подвигах Руа.

Для современных болельщиков

Это чувство общности в глобальном мире. Социальные медиа полны хештегов с этим именем. Это основа для дискуссий, надежд и, да, разочарований, которые разделяют с миллионами других.

Для спортивных журналистов и комментаторов: Это удобный, емкий и абсолютно понятный символ. Фраза «Хабс выиграли в овертайме» содержит в себе всю историю, все напряжение и весь контекст.