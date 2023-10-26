Пять лет без Николая Караченцова

Пять лет со дня смерти. А завтра бы всенародному любимцу исполнилось бы 79 лет.

Харизматичный, энергичный, талантливый, обаятельный, бесконечно простой и улыбчивый Николай Петрович!!!

Всё собираюсь с мыслями, думаю, что написать о Вас, что вспомнить… Вашу невероятную трудоспособность, граничающую с перфекционизмом? Собранность? Выносливость? Отсутствие высокомерия и налёта звездности? Я думаю, что об этом знают многие. Ибо в том числе и за эти качества Вы стали не просто любимцем публики – Вы ее просто завоевали, покорили, «уложили на лопатки» в самом хорошем смысле этой фразы.

Что написать? То, что лучше Вас нет Резанова до сих пор? Да это все знают. Ибо те качества, которые были присущи Вашему тезке, нужно не играть. Их нужно иметь в самом себе. Вы их имели. Остальные слабо пытаются дотянуться… Но, увы… Без Вас спектакль века прошлого так и остался в прожитом веке. Лично для меня.

Что же сказать? О Вашей порядочности, о верности театру и худруку? О том, что при Вас никто не смел сказать о людях, тем паче-коллегах, плохого слова? О том, что женщин при Вас никто не мог оскорбить? Я думаю, это очевидно и понятно всем, кто хоть раз Вас видел.

Что добавить? Знаете, я вот думаю, вернись Вы здоровый хотя бы на сутки в день сегодняшний, наверняка бы Вы в кровь стерли костяшки пальцев, разбивая физиономии всех тех, кто за последние четыре года превратил Ваш любимый храм искусства в третьесортный балаган… И этим бы Вы заслужили самые продолжительные в Вашей жизни аплодисменты!

Спасибо, что жили среди нас, замечательный Николай Петрович! Верю, что по Вашим молитвам, и по молитвам Марка Анатольевича, Оттуда, из Поднебесья, будет наведен порядок и здесь, пониже! И знайте, Вы живы в наших сердцах, Вы любимы, Вас не хватает…

Сегодня 5 лет, как Вас нет с нами… А завтра бы Вам было 79!

Ури, граф Резанов, граф де Муи, поручик Щеглов, Билли Кинг, Тиль, Доменико Сориано – мы Вас любим!!!!!