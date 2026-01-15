Подписаться на рассылку
Гонка за лидерство в Либеральной партии Квебека (PLQ) стартует сегодня

Виктория Христова Янв 15, 2026 Выборы, Новости, Новости Канады, Политика Оставить комментарий 22 Просмотров

Сегодня официально начинается четырёхэтапная кампания по выборам нового лидера Либеральной партии Квебека (PLQ) — преемника Пабло Родригеса, ушедшего в отставку в декабре 2025 года из-за скандала с финансированием своей предвыборной кампании. Первый этап — «консультации» — позволит региональным ассоциациям, советам и комитетам встретиться с кандидатами, чтобы обсудить их идеи и нужды партии. Нового лидера изберут 14 марта на съезде PLQ, а кандидаты имеют время до 13 февраля (17:00) для подачи заявок: нужно 750 подписей от членов партии и взнос $30 000.

 

Причина вакансии: скандал Родригеса

Пабло Родригес, ветеран федеральной политики и экс-министр при Трюдо, выиграл лидерские выборы PLQ в июне 2025 года, но его лидерство длилось всего полгода. Обвинения в нарушениях финансирования кампании вынудили его уйти 17 декабря 2025-го. Временно партия возглавил Марк Тэнгуэй (MNA от LaFontaine). PLQ, державшая 19 из 125 мест в Национальном собрании, сосредоточила поддержку в Монреале, теряя франкофонные регионы на фоне подъёма PQ и спада CAQ Франсуа Лего.

Подтверждённые кандидаты: Milliard и Roy во второй раз

Шарль Мильяр (Charles Milliard, 47 лет) — фаворит: экс-президент Федерации торговых палат Квебека (2020–2024), фармацевт, вице-президент Uniprix. Занял второе место в 2025-м (почти догнав Родригеса). Кампания: здравоохранение, образование, финансы, региональное развитие — «свежий воздух» для партии за пределами Монреаля. Планирует баллотироваться в Orford. Объявил 6 января 2026-го.

Марио Руа (Mario Roy) — фермер-экономист, пятое место в 2025-м. Представляет сельские интересы, фокусируется на экономике. Тоже объявил 6 января. Оба — бизнес-ориентированы, без депутатских мандатов, но обещают выдвинуться на выборах 2026-го.

По данным на январь 2026-го, заявлено уже четверо кандидатов, но детали уточняются.

Потенциалы и отказы: кто не идёт

Возможные: Марк Беленгер (Marc Bélanger, юрист по международным налогам из Matane, четвёртый в 2025-м) — ресурсы, активизм; Софи Брошю (Hydro-Québec); Ги Кормье (Desjardins); Луи Вачон (National Bank).

Отказались: Ив Дежарден-Сицилиано (экс-VIA Rail), Карл Блэкберн (Conseil du patronat, третий в 2025-м), Доминик Англад, Марва Риzki, Марк Тэнгуэй. Федеральные либералы (Гильбо, Жоли) тоже мимо.

Этапы гонки и вызовы PLQ

  1. Консультации (январь–13 февраля): встречи с базами.

  2. Кампания (февраль–март): дебаты.

  3. Голосование: ранжированный бюллетень членов.

  4. Съезд 14 марта: итог.

PLQ в кризисе: 19 мест, слабость вне Монреаля, PQ лидирует в опросах (31% vs. PLQ). Новый лидер должен вернуть франкофонов, противостоять суверенистам и Лего. Успех 2026-го зависит от фаворита Мильяра и его способности «оживить» партию.

Эта гонка — шанс PLQ на возрождение: бизнес-лидеры вроде Мильяра обещают прагматизм, но без мандатов им нужно быстро завоевать доверие. К марту станет ясно, кто поведёт либералов к выборам октября 2026-го.

 

