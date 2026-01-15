Гонка за лидерство в Либеральной партии Квебека (PLQ) стартует сегодня

Сегодня официально начинается четырёхэтапная кампания по выборам нового лидера Либеральной партии Квебека (PLQ) — преемника Пабло Родригеса, ушедшего в отставку в декабре 2025 года из-за скандала с финансированием своей предвыборной кампании. Первый этап — «консультации» — позволит региональным ассоциациям, советам и комитетам встретиться с кандидатами, чтобы обсудить их идеи и нужды партии. Нового лидера изберут 14 марта на съезде PLQ, а кандидаты имеют время до 13 февраля (17:00) для подачи заявок: нужно 750 подписей от членов партии и взнос $30 000.

Причина вакансии: скандал Родригеса

Пабло Родригес, ветеран федеральной политики и экс-министр при Трюдо, выиграл лидерские выборы PLQ в июне 2025 года, но его лидерство длилось всего полгода. Обвинения в нарушениях финансирования кампании вынудили его уйти 17 декабря 2025-го. Временно партия возглавил Марк Тэнгуэй (MNA от LaFontaine). PLQ, державшая 19 из 125 мест в Национальном собрании, сосредоточила поддержку в Монреале, теряя франкофонные регионы на фоне подъёма PQ и спада CAQ Франсуа Лего.​

Подтверждённые кандидаты: Milliard и Roy во второй раз

Шарль Мильяр (Charles Milliard, 47 лет) — фаворит: экс-президент Федерации торговых палат Квебека (2020–2024), фармацевт, вице-президент Uniprix. Занял второе место в 2025-м (почти догнав Родригеса). Кампания: здравоохранение, образование, финансы, региональное развитие — «свежий воздух» для партии за пределами Монреаля. Планирует баллотироваться в Orford. Объявил 6 января 2026-го.​​

Марио Руа (Mario Roy) — фермер-экономист, пятое место в 2025-м. Представляет сельские интересы, фокусируется на экономике. Тоже объявил 6 января. Оба — бизнес-ориентированы, без депутатских мандатов, но обещают выдвинуться на выборах 2026-го.​

По данным на январь 2026-го, заявлено уже четверо кандидатов, но детали уточняются.

Потенциалы и отказы: кто не идёт

Возможные: Марк Беленгер (Marc Bélanger, юрист по международным налогам из Matane, четвёртый в 2025-м) — ресурсы, активизм; Софи Брошю (Hydro-Québec); Ги Кормье (Desjardins); Луи Вачон (National Bank).​

Отказались: Ив Дежарден-Сицилиано (экс-VIA Rail), Карл Блэкберн (Conseil du patronat, третий в 2025-м), Доминик Англад, Марва Риzki, Марк Тэнгуэй. Федеральные либералы (Гильбо, Жоли) тоже мимо.​

Этапы гонки и вызовы PLQ

Консультации (январь–13 февраля): встречи с базами. Кампания (февраль–март): дебаты. Голосование: ранжированный бюллетень членов. Съезд 14 марта: итог.​

PLQ в кризисе: 19 мест, слабость вне Монреаля, PQ лидирует в опросах (31% vs. PLQ). Новый лидер должен вернуть франкофонов, противостоять суверенистам и Лего. Успех 2026-го зависит от фаворита Мильяра и его способности «оживить» партию.​

Эта гонка — шанс PLQ на возрождение: бизнес-лидеры вроде Мильяра обещают прагматизм, но без мандатов им нужно быстро завоевать доверие. К марту станет ясно, кто поведёт либералов к выборам октября 2026-го.​

