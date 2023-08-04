Программа CUAET, разработанная для упрощения процедуры въезда украинцев в Канаду, завершила прием заявок. У большого количества людей, заехавших по программе, заграничный паспорт скоро истекает или же отсутствует вовсе. А это означает, что и легальный срок пребывания в стране зависит от годности документов.

Какой же порядок действия, если ваш паспорт, виза или разрешение на работу скоро заканчиваются? Рассказываем рабочий алгоритм, который позволит вам разобраться с этим важным вопросом.

Как продлить паспорт?

Если до конца действия загранпаспорта осталось менее 2-х месяцев, вы можете продлить его, обратившись в Посольство Украины в Канаде (в Оттаве или Торонто). Ожидать придется в режиме живой очереди, продлевают паспорт обычно на 5 лет. Если заграна нет или он уже просрочен – придется делать новый. В таком случае подать документы можно только по предварительной записи на прием.

Как только вы продлили паспорт – можно подавать заявку на продление визы и Work Permit. Сделать это можно онлайн через свой личный кабинет на порталах IRCC или canada.ca. В целом, процедура очень похожа на первичную подачу заявки по CUAET. Важно: подаваться на продление Work Permit следует не позднее, чем за 30 дней до окончания текущего.

Сколько длится процесс выдачи документов?

Процедура повторной выдачи разрешения на работу может занять 1-3 месяца. Однако с момента подачи и подтверждения заявки ваш текущий Work Permit считается действительным до момента получения нового. Полезный совет: подавая заявку, напишите и прикрепите письмо в свободной форме. Изложите причину подачи документов и обратите внимание на то, что срок действия паспорта был продлен. Готовый Work Permit в печатном виде вам отправят по почте.

Когда получите одобрение и запрос на вклейку визы (Original Passport Request), отправляйте документ по адресу, который будет указан в письме от иммиграционной службы. У вас есть 30 дней на то, чтобы доставить паспорт, в противном случае заявку могут отклонить. Отправлять паспорт следует, оплатив услугу Prepaid Package (стоимость около $30 CAD): один конверт с трекером для визового центра, и второй – для отправки вам документа с вклеенной визой. Процедура, как указано на официальном сайте, занимает около 14 дней.

Согласно официальным данным, было подано около 1 миллиона заявок на въезд по программе CUAET. Прибыли в Канаду уже более 160 тысяч человек.