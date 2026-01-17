Как заставить рекламу работать на вас 365 дней в году?

Объявления — это тактика. Бизнес-каталог «Весь Монреаль» — ваша стратегия. Усильте эффект от рекламы.

Здравствуйте! Мы ценим, что вы выбираете ресурсы Canadian Media Group для продвижения своего дела.

Размещение объявлений — это проверенный способ быстро получить отклики, и мы рады, что наши инструменты помогают вашему бизнесу расти.

Однако в маркетинге есть важное правило: быстрые продажи — это хорошо, а стабильное присутствие — еще лучше. Объявления отлично справляются с краткосрочными задачами, но для построения фундаментального потока клиентов требуется другой инструмент. Мы предлагаем вам сделать логичный следующий шаг: добавить вашу компанию в бизнес-каталог «Весь Монреаль» .

Почему объявлений недостаточно?

Объявления по своей природе динамичны: они приносят быстрый трафик, но со временем уходят в архив или опускаются в ленте (особенно наглядно — в группах ФБ). Листинг в каталоге — это ваша «цифровая недвижимость», которая работает постоянно, независимо от того, активно ли ваше текущее объявление.

Три причины занять место в бизнес-каталоге сегодня:

1. Долгосрочное онлайн-присутствие

Страница вашего бизнеса в справочнике доступна 24/7. Она не исчезает через неделю и не требует постоянного обновления. Это надежная точка контакта с клиентом, которая работает месяцами и годами, обеспечивая постоянное присутствие бренда в информационном поле города.

2. Видимость в поиске Google и AI-системах

Современный поиск меняется. Клиенты ищут услуги не только через поисковую строку, но и с помощью AI-ассистентов (ChatGPT, Gemini и др.). Эти системы доверяют структурированным данным и авторитетным локальным ресурсам. Наши платформы — wemontreal.com, allwe.ca, all.wemontreal.com — являются источниками информации для таких алгоритмов. Если вашего бизнеса нет в каталоге, AI-системы могут просто «не заметить» вас при формировании рекомендаций для пользователей.

3. Формирование высокого уровня доверия

Пользователи больше доверяют компаниям, имеющим полноценный профиль в авторитетном городском справочнике. Отдельная страница с описанием, контактами и привязкой к известной платформе превращает случайного посетителя в лояльного клиента.

Эксклюзивные бонусы для участников

Размещение в каталоге — это не только имидж, но и прямая выгода. При добавлении бизнеса вы получаете:

Купон на $20 для размещения объявлений в классифайде «Делового Монреаля».

Членство в бизнес-клубе Prestige, открывающее доступ к нетворкингу, закрытым проектам CMG и новым возможностям для коллабораций.

👉 Усильте эффект от рекламы — добавьте свой бизнес или услугу в каталог «Весь Монреаль»

Или свяжитесь с нами для консультации: [email protected]. или по теле +1 514 484-2214.

Мы с радостью расскажем, как каталог поможет именно вашему бизнесу.

Сделайте свой бизнес постоянной частью ландшафта Монреаля в интернете.

С уважением,

Команда Canadian Media Group