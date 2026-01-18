Ford Canada дарит электромобиль West Island Career Centre

Значение пожертвования для образования
«Мы бесконечно благодарны партнёру Ford Canada за этот дар, который даёт ученикам hands-on опыт с электромоторами, батареями и софтом, — отметил Дюшено. — Это укрепит наши программы по обычным и EV-механикам, готовя специалистов будущего». Директор WICC Джад Диган добавил: «Глубокая признательность Ford за поддержку — студенты освоят современный электрокар, набираясь навыков для рынка труда».
О центре WICC
West Island Career Centre, часть Lester B. Pearson School Board, создаёт безопасную среду для превращения хобби в профессию: от автослесарных гаражей до бухгалтерии, продаж и строительства. Преподаватели с реальным опытом ведут гибридные и онлайн-классы, готовя к здравоохранению, уходу и бизнесу в包容ительном сообществе. Этот Mustang Mach-E — шаг к партнёрству, открывающий двери в эру электромобильности!
