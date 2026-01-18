Ford Canada дарит электромобиль West Island Career Centre

Ford Canada передала West Island Career Centre (WICC) электромобиль Ford Mustang Mach-E стоимостью 30 000 долларов для программы обучения автослесарям. Благодаря неустанной работе преподавателя Бернара Дюшено, студенты получат практику на передовых технологиях.

Значение пожертвования для образования

«Мы бесконечно благодарны партнёру Ford Canada за этот дар, который даёт ученикам hands-on опыт с электромоторами, батареями и софтом, — отметил Дюшено. — Это укрепит наши программы по обычным и EV-механикам, готовя специалистов будущего». Директор WICC Джад Диган добавил: «Глубокая признательность Ford за поддержку — студенты освоят современный электрокар, набираясь навыков для рынка труда».

О центре WICC

West Island Career Centre, часть Lester B. Pearson School Board, создаёт безопасную среду для превращения хобби в профессию: от автослесарных гаражей до бухгалтерии, продаж и строительства. Преподаватели с реальным опытом ведут гибридные и онлайн-классы, готовя к здравоохранению, уходу и бизнесу в包容ительном сообществе. Этот Mustang Mach-E — шаг к партнёрству, открывающий двери в эру электромобильности!

