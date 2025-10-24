Ассоциация владельцев недвижимости Квебека (APQ) оценивает новые правила по изменению аренды как «шаг в правильном направлении», направленный на снижение деградации жилищного фонда.

Проект правил, который в начале сентября 2025 года представила бывшая министр по делам жилья Франс-Элен Дюранссо, предусматривает, что владельцы жилья смогут включать в ежегодное увеличение аренды до 5% своих расходов на ремонт и техническое обслуживание (в том числе с учетом уплаченных процентов). Эти расходы будут амортизироваться на срок до 20 лет — по сравнению с текущей практикой, когда ставка амортизации ежегодно варьируется от 2,4% до 4,8%. Новый подход должен снизить резкие скачки арендной платы, упростить процесс для владельцев и арендаторов, считает пресс-секретарь новой министра по вопросам жилья Сония Беланже.

Однако представители общественных организаций, таких как Реклам группа жилищных комитетов и ассоциаций арендаторов Квебека (RCLALQ), выражают серьёзную обеспокоенность. По мнению их представителя Эмиля Буше, такие изменения приведут к значительному увеличению арендных платежей при ремонтах. Он подчёркивает, что при проведении вложений в недвижимость увеличивается её стоимость, а не арендаторы должны за это платить.

Критики нового регламента опасаются, что арендная плата будет расти бессрочно после проведённых ремонтов, поскольку базовая сумма, от которой рассчитываются последующие повышения, увеличится. Кроме того, список разрешённых работ, затраты на которые могут переноситься в арендную плату, очень широк — от ремонта крыши до покраски стен и замены розеток.

Партия APQ, в то же время, считает, что законодательство нуждается в корректировке с учётом долговладельческих расходов, например, на замену водонагревателей каждые 10 лет.

Новый расчёт также изменит методы установления индекса потребительских цен (IPC) для корректировки арендной платы, что упростит процедуру рассмотрения споров в налоговом трибунале (TAL). Тем не менее, поток жалоб может возрасти, поскольку арендаторы, как правило, получают ограниченный доступ к деталям расходов владельца и вынуждены бороться в суде за их обоснованность.

От общественных организаций и групп арендаторов поступили призывы к правительству отказаться от предложенной модели и ввести пределы роста арендной платы, аналогично практике провинции Онтарио.

В свою очередь, министерство уверяет, что все комментарии и предложения, поступившие в ходе общественных консультаций, будут всесторонне проанализированы, а процесс принятия нормативов остаётся прозрачным и справедливым.

Период публичных консультаций официально завершён, после чего правительство планирует принять окончательное решение о запуске нового регламента, которое может вступить в силу уже в ближайшие дни.