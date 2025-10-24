Приют Ricochet в районе Гуэн-Уэст (Pierrefonds-Roxboro) давно стал центром горячих дебатов. Изначально он создавался как временное решение — место, где бездомные с Западного острова могли найти приют, питание и немного достоинства. Однако за последний год приют превратился в точку напряжения для местных жителей.

Многие соседи, как, например, Мария, под псевдонимом для сохранения анонимности, не против помощи нуждающимся, но сожалеют, что их не привлекли к обсуждению масштабного расширения приюта до 300 мест. Жители обеспокоены безопасностью: в районе много школ и детских садов, и многие родители теперь боятся отпускать детей одних в школу или на прогулку.

Жители описывают рост числа попрошаек, случаев общественного опьянения и даже уличных драк. Некоторые владельцы бизнеса рассматривают возможность закрытия раньше обычного, чтобы избежать проблем.

Руководительница Ricochet, Таня Шаррон, признаёт эти тревоги, но подчёркивает, что бездомность — системный кризис, в решении которого приют является лишь временной мерой. Она напоминает, что без Ricochet ситуация с ночующим на улице населением была бы ещё хуже. Центр уже внедрил меры: социальные медиаторы, регулярные патрули и команда поддержания чистоты, а также планирует создать комитет с участием местных жителей и властей для улучшения диалога.

Ricochet планирует снизить количество мест для экстренного жилья с 80 до 48, при этом создавая 60 доступных квартир для перехода к независимому проживанию. Центр находится на территории бывшего духовного центра и был выбран из-за своей зональности и доступности.

Городская администрация подтверждает, что участок правильно зонирован под деятельность такого учреждения и подчёркивает, что альтернативой было бы возрастание количества лагерей и палаток на улицах Монреаля.

Эрик Ланж, один из клиентов приюта, назвал центр «благословением», благодаря которому удалось восстановиться и найти жильё. Большинство подопечных — местные жители с Западного острова, многие из них — жертвы домашнего насилия или сложных жизненных ситуаций.

Таким образом, Ricochet остаётся единственным приютом подобного рода на обширной территории и ключевым элементом борьбы с бездомностью в Монреале. Урегулирование конфликтов между соседями и приютом — важная задача, которая требует совместных усилий всех сторон.

