В Монреале разгорается кризис бездомности, усугубляемый фрагментарными мерами и отсутствием координации между организациями, борющимися с этой проблемой.

Критики отмечают, что городская администрация под руководством Валери Плант действует реактивно — находясь в постоянном режиме пожаротушения, без системного решения коренных причин.

Партия Future Montréal предлагает радикальный пересмотр подхода, нацеленный на структурные реформы и объединение более 60 организаций, работающих с бездомными. Лидер партии Жан-Франсуа Како говорит о необходимости разрушить барьеры и информационные «силосы», в которых каждая организация работает «в своём углу», из-за чего люди часто оказываются неохваченными помощью. Он предлагает создать централизованное «метрополитенское досье» на каждого бездомного, чтобы специалисты знали в реальном времени, какую помощь и когда требуется оказать.

Future Montréal также признаёт, что поддержка должна быть индивидуальной — для некоторых бездомных выход с улицы требует постепенного перехода и специализированной помощи, для других — нужен безопасный временный приют. В плане партии выделяются «зоны перехода» и «зоны поддержки» в зависимости от готовности человека изменить свою жизнь.

Вместо мелких точечных действий предлагается масштабное перераспределение ресурсов. Например, неиспользуемые промышленные здания планируется превратить в центры помощи с квалифицированным персоналом, который ведёт детальный учёт потребностей и прогресса каждого подопечного.

Критика касается и текущего городского правила 20-20-20, требующего, чтобы 20% новых построек составляли социальное, 20% — доступное, а 20% — семейное жильё. По факту, за несоблюдение норм девелоперы платят штрафы, которые часто не идут на развитие доступного жилья. Future Montréal выступает за налог на элитные дома, деньги от которого пойдут в отдельный прозрачный фонд для строительства социальных домов некоммерческими организациями. Это может помочь снизить восприятие банковских рисков и упростить финансирование таких проектов.

Партия предлагает чёткий четырёхлетний план с ежегодными отчётами, чтобы жители Монреаля видели реальные успехи и понимали, что вопрос бездомности не остаётся без внимания.

Жан-Франсуа Како подчеркивает: безДОМНОСТЬ — это не только проблема отдельных людей, но вызов всему городу, требующий скоординированных и системных действий, иначе проблемы распространились дальше и затронут каждого жителя.

Таким образом, Future Montréal предлагает концептуальный и долгосрочный подход к решению одной из самых острых социальных проблем Монреаля, который может стать фундаментом для истинных изменений и улучшения качества жизни в городе.

