Жительница Лонгёя стала одной из первых, получивших новый препарат для замедления болезни Альцгеймера

56-летняя Натали Аллер из пригорода Монреаля стала одной из первых пациенток в Канаде, начавших лечение новым препаратом Леканемаб, недавно одобренным Министерством здравоохранения страны. Препарат предназначен для замедления прогрессирования болезни Альцгеймера на ранних стадиях.

Диагноз был поставлен Натали два года назад, когда ей было всего 54 года.

«Это был огромный шок», — рассказала она в интервью CTV News.

С тех пор женщина была вынуждена оставить работу, перестала водить автомобиль и всё больше зависит от помощи своего супруга Марка-Андре Лефевра.

Леканемаб — это моноклональное антитело, которое способствует удалению амилоидных бляшек в головном мозге, считающихся одной из основных причин развития болезни Альцгеймера. Препарат был одобрен в Канаде в октябре 2025 года и, по данным клинических исследований, способен замедлить когнитивное снижение примерно на 30 процентов у пациентов, у которых заболевание выявлено на ранней стадии.

Лечение предполагает регулярные внутривенные инфузии в течение 18 месяцев.

Невролог доктор Паоло Витали подчёркивает, что речь не идёт о полном излечении:

«Это не лекарство от болезни Альцгеймера, но оно позволяет пациентам дольше сохранять самостоятельность. В среднем — примерно на год больше по сравнению с теми, кто не получает терапию».

Согласно национальной статистике, число канадцев, живущих с деменцией, к 2050 году более чем удвоится. Несмотря на одобрение препарата федеральными регуляторами, финансирование лечения пока не рекомендовано Канадским агентством по лекарственным средствам, а провинциальные системы здравоохранения ещё не приняли решений о его покрытии.

«Население стареет, и мы ожидаем роста числа случаев болезни Альцгеймера», — отметил Витали.

Для Натали и её мужа новое лечение означает, прежде всего, время — драгоценную возможность прожить больше мгновений вместе.

«Может быть, мы ещё совершим замечательное путешествие, — говорит Лефевр. — Увидим красивый закат. Может быть, станем свидетелями рождения наших внуков».

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG