Жительница Лонгёя стала одной из первых, получивших новый препарат для замедления болезни Альцгеймера

Диагноз был поставлен Натали два года назад, когда ей было всего 54 года.
«Это был огромный шок», — рассказала она в интервью CTV News.
С тех пор женщина была вынуждена оставить работу, перестала водить автомобиль и всё больше зависит от помощи своего супруга Марка-Андре Лефевра.
Леканемаб — это моноклональное антитело, которое способствует удалению амилоидных бляшек в головном мозге, считающихся одной из основных причин развития болезни Альцгеймера. Препарат был одобрен в Канаде в октябре 2025 года и, по данным клинических исследований, способен замедлить когнитивное снижение примерно на 30 процентов у пациентов, у которых заболевание выявлено на ранней стадии.
Лечение предполагает регулярные внутривенные инфузии в течение 18 месяцев.
Невролог доктор Паоло Витали подчёркивает, что речь не идёт о полном излечении:
«Это не лекарство от болезни Альцгеймера, но оно позволяет пациентам дольше сохранять самостоятельность. В среднем — примерно на год больше по сравнению с теми, кто не получает терапию».
Согласно национальной статистике, число канадцев, живущих с деменцией, к 2050 году более чем удвоится. Несмотря на одобрение препарата федеральными регуляторами, финансирование лечения пока не рекомендовано Канадским агентством по лекарственным средствам, а провинциальные системы здравоохранения ещё не приняли решений о его покрытии.
«Население стареет, и мы ожидаем роста числа случаев болезни Альцгеймера», — отметил Витали.
Для Натали и её мужа новое лечение означает, прежде всего, время — драгоценную возможность прожить больше мгновений вместе.
«Может быть, мы ещё совершим замечательное путешествие, — говорит Лефевр. — Увидим красивый закат. Может быть, станем свидетелями рождения наших внуков».
