Они не вызывают взрывных заголовков, не зажигают немедленный ажиотаж на трибунах.
Однако именно эти, казалось бы, скромные решения часто определяют устойчивость команды, ее глубину и способность строить что-то долговременное. Заключение двухлетнего контракта с Александром Тексье на общую сумму в пять миллионов долларов — как раз из этой категории.
Для «Монреаль Канадиенс», находящихся в середине масштабного процесса обновления состава, это не яркий штрих, а взвешенный и логичный мазок на общей картине будущего. «Хабс» развиваются. а беттинговые специалисты, о которых можно больше узнать здесь, полагают, что команда второй год подряд выйдет в плей-офф.
Место Тексье в пазле под названием «Монреаль»: не звезда, но важный элемент
Когда говорят о молодых надеждах «Хабс», имена Слафковски, Хатсона или Демидова звучат чаще всего.
Александр Тексье не входит в этот список восходящих суперзвезд. Его новый контракт с окладом в два с половиной миллиона за сезон явно указывает на роль игрока ротации, а не лидера атаки. И в этом нет ничего плохого. Современный хоккей — это игра глубины. Победы строятся не только на гениальности первой тройки, но и на надежности, понимании игры и универсальности тех, кто составляет вторую, третью и даже четвертую звенья. Тексье идеально вписывается в эту философию команды, которую выстраивает главный тренер Мартен Сен-Луи.
После перехода в «Монреаль» по ходу сезона французский нападающий не требовал времени на адаптацию. Он оказался тем самым «хабом», который понимает систему с полуслова. Его ключевое качество — умение быть полезным в любом амплуа. Тексье может сыграть и на фланге, и в центре, что для тренерского штаба бесценно в условиях травм или поиска оптимальных комбинаций. Он не пытается перевернуть игру своими силами, не стремится к дриблингу через всю площадку. Вместо этого он становится связующим звеном, тем игроком, который обеспечивает структуру и порядок в своем звене. Для коллектива, где так много молодежи, склонной к импровизации и ошибкам, присутствие такого хоккеиста работает как стабилизатор. Он не ломает общий рисунок, а подстраивается под партнеров, делая их игру проще и эффективнее.
За что ценят Тексье. Сильные стороны, которые не всегда видны в таблице бомбардиров
Оценка игрока вроде Александра Тексье требует выхода за рамки сухой статистики голов и передач.
Его настоящая ценность проявляется в деталях, в той работе, которая часто остается за кадром для обычного зрителя, но которую тренеры отмечают каждую игру.
- Мастер форчека и оборона от синей линии.
Одно из главных умений Тексье — грамотный и агрессивный прессинг в чужой зоне. Он умеет читать игру, предугадывать пасы защитников соперника, создавая помехи и вынуждая их на потерю. Это качество бесценно в современном хоккее, где многие атаки рождаются как раз после успешного отбора на чужой синей линии.
- Оборонительная ответственность и «закрывание зон».
В обороне Тексье демонстрирует высокий уровень дисциплины. Он четко понимает свои обязанности в собственной зоне, умеет правильно выбрать позицию, чтобы перекрыть потенциально опасный пас или блокировать бросок. Эта надежность позволяет тренерам выпускать его в любых ситуациях, включая игру в меньшинстве.
- Работа у борта и контроль шай
Физическая развитость и техничное владение клюшкой помогают Тексье уверенно чувствовать себя в силовых единоборствах вдоль борта. Он часто выходит из них победителем, сохраняя владение шайбой для своей команды. Это продлевает атаку, дает время партнерам перестроиться и создает напряжение для обороны соперника.
- Умные подключения и игра «вторым темпом».
Тексье обладает хорошим хоккейным интеллектом. Он не всегда мчится вперед сломя голову, но способен выбрать правильный момент для подключения к атаке, оказываясь в выгодной позиции для завершающего броска или получения передачи. Его действия часто оказываются тактически выверенными.
После возвращения в НХЛ из европейских чемпионатов Тексье предстал более зрелым и цельным хоккеистом. Исчезла лишняя суета, появилась уверенность в обращении с шайбой, лучше стала читаться игра в целом. Он превратился в того самого «низкоуровневого» игрока, который исполняет свою роль без претензий на лавры, но с максимальной отдачей.
Это соглашение не помешает развитию Коула Кофилда, Юрая Слафковски или Ивана Демидова. Напротив, оно создает вокруг них более стабильную и предсказуемую среду. Команда строится слоями: сначала создается надежный фундамент из ответственных, универсальных игроков, а затем на эту основу добавляются яркие таланты, способные решать исход матчей.
Тексье — это часть такого фундамента. Если в течение следующих двух лет он сохранит свой текущий уровень, а возможно, и добавит немного в результативности, его контракт будет считаться одной из самых выгодных сделок менеджмента «Монреаля». Это не подписание, которое меняет расстановку сил в лиге, но это именно тот тип решений, который тихо и методично ведет команду к будущей конкурентоспособности.
