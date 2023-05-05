Сертифицированный специалист по уходу за кожей

Наталья Кучеренко – мастер по омоложению кожи и профессиональный массажист.

Наталья уже более 20 лет работает и совершенствует свои навыки в этой области, чтобы создать собственную концепцию СПА, сочетающую преимущества ухода за кожей и лечебного массажа.

Она является создателем всех своих процедур по уходу за лицом и телом и использует только высококачественную европейскую полностью натуральную и полностью веганскую косметику.

В сочетании с состоянием максимального расслабления, которое достигается с помощью массажной терапии, Наталья дает новое определение термину «сияющая кожа».

Phone: (514)963-8486