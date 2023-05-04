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Мост, около которого были найдены тела погибших. Фото Стевена ЛёБлан, газета Journal de Québec.

Тела обоих погибших пожарных найдены

Megan Jorgensen Май 4, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Общество, Природа, погода, экология, Происшествия Оставить комментарий 108 Просмотров

Тела обоих пожарных, погибших во время наводнения в районе Шарльвуа, найдены

Тела павших на боевом посту героев пожарных обнаружены после двухдневных поисков. Но возникают вопросы, которые привели к дебатам в Национальной Ассамблее.

Как мы уже сообщали, во время наводнения в районе Шарльвуа пропали без вести двое пожарных, оказывавших помощь местным жителям. Их звали Режи Лавуа (Régis Lavoie, 55 лет) и Кристофер Лавуа (Christopher Lavoie, 23 года). Близкими родственниками они не были, это распространённая в районе фамилия.

Считалось, что оба они стали жертвами разбушевавшейся реки Du Gouffre при попытке спасти двух местых жителей, застрявших на островке в ходе наводнения (жители были спасены, но пожарные отправились в опасную зону в поисках возможных других жителей), но до вчерашнего дня всё же теплилась надежда на то, что они каким-то образом уцелели и находятся где-то в окрестных лесах, выброшенные на берег. К сожалению, даже эта призрачная надежда пропала — тела обоих погибших найдены неподалёку от города Baie-Saint-Paul. Оба утонули в бурной реке.

Тела были обнаружены со спасательного вертолёта — первое тело было найдено примерно в полдень 3 мая, второе через пару часов. Тела находились на расстоянии примерно в полкилометра друг от друга и оба застряли в скоплении ветвей и брёвен на середине потока вблизи моста через реку.

Оба были в спасательных жилетах, но, очевидно, когда под ними рухнул участок земли, они упали прямо в волны, откуда выплыть было невозможно из-за огромного количества плавающих ветвей и мусора. К тому же, молодой пожарный не умел плавать.

После печального несчастного случая в Национальной Ассамблее Квебека начались дебаты в связи с необходимостью изменить правила подготовки пожарных, в частности ввести обязательные уроки плавания во избежание повторения таких инцидентов.

Премьер-министр Канады и Квебека выразили соболезнования семьям погибших пожарных.

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