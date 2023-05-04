Тела обоих пожарных, погибших во время наводнения в районе Шарльвуа, найдены

Тела павших на боевом посту героев пожарных обнаружены после двухдневных поисков. Но возникают вопросы, которые привели к дебатам в Национальной Ассамблее.

Как мы уже сообщали, во время наводнения в районе Шарльвуа пропали без вести двое пожарных, оказывавших помощь местным жителям. Их звали Режи Лавуа (Régis Lavoie, 55 лет) и Кристофер Лавуа (Christopher Lavoie, 23 года). Близкими родственниками они не были, это распространённая в районе фамилия.

Считалось, что оба они стали жертвами разбушевавшейся реки Du Gouffre при попытке спасти двух местых жителей, застрявших на островке в ходе наводнения (жители были спасены, но пожарные отправились в опасную зону в поисках возможных других жителей), но до вчерашнего дня всё же теплилась надежда на то, что они каким-то образом уцелели и находятся где-то в окрестных лесах, выброшенные на берег. К сожалению, даже эта призрачная надежда пропала — тела обоих погибших найдены неподалёку от города Baie-Saint-Paul. Оба утонули в бурной реке.

Тела были обнаружены со спасательного вертолёта — первое тело было найдено примерно в полдень 3 мая, второе через пару часов. Тела находились на расстоянии примерно в полкилометра друг от друга и оба застряли в скоплении ветвей и брёвен на середине потока вблизи моста через реку.

Оба были в спасательных жилетах, но, очевидно, когда под ними рухнул участок земли, они упали прямо в волны, откуда выплыть было невозможно из-за огромного количества плавающих ветвей и мусора. К тому же, молодой пожарный не умел плавать.

После печального несчастного случая в Национальной Ассамблее Квебека начались дебаты в связи с необходимостью изменить правила подготовки пожарных, в частности ввести обязательные уроки плавания во избежание повторения таких инцидентов.

Премьер-министр Канады и Квебека выразили соболезнования семьям погибших пожарных.