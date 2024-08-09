Осторожно: скрученный пробег!

Защита ваших прав при покупке подержанного автомобиля.

Представьте: вы покупаете машину своей мечты, а потом выясняется, что ее пробег гораздо больше, чем указано в объявлении и в показаниях одометра.

ЧТО ТАКОЕ ОДОМЕТР?

Это счетчик километров в вашем автомобиле. Некоторые нечестные продавцы специально скручивают его, чтобы показать меньший пробег и продать машину дороже.

ПОЧЕМУ ЭТО НЕЗАКОННО?

Обман покупателя:

Это обман, когда продавец скрывает реальный пробег автомобиля.

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:

В Квебеке есть специальные законы, которые защищают покупателей от таких обманов.

ЧТО ГОВОРЯТ ЗАКОНЫ?

Запрет на изменение показаний одометра: Нельзя специально крутить счетчик, чтобы показать меньший пробег.

Обязательная информация о пробеге: Продавец должен точно указать пробег автомобиля и предоставить всю необходимую информацию.

Ответственность продавца: Если продавец обманул покупателя, то покупатель может потребовать вернуть деньги или снизить цену.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС ОБМАНУЛИ?

Собирайте доказательства: Сохраняйте все документы, связанные с покупкой автомобиля.

Обратитесь к юристу: Юрист поможет вам защитить свои права и подать иск в суд.

Помните, ваши права как потребителя защищены законом!

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ?

Проверяйте историю автомобиля: Перед покупкой проверьте историю автомобиля по специальным базам данных.

Используйте онлайн-сервисы для проверки по VIN-коду.

Обращайте внимание на детали:

-Состояние салона, -износ шин, -наличие царапин, -другие факторы.

Эти нюансы могут многое рассказать о реальном пробеге.

Требуйте письменные подтверждения:

Все обещания продавца должны быть зафиксированы в договоре.

Не стесняйтесь задавать вопросы: Если что-то вызывает у вас сомнения, не бойтесь задавать продавцу вопросы.

Если вы стали жертвой мошенничества, не отчаивайтесь!

Мы поможем вам отстоять свои права и получить компенсацию.

Чтобы лучше узнать, какие ваши права по закону, обратитесь в адвокатское бюро Guzun et Associés

ВАЖНО!

Эта статья в общих чертах объясняет законы, которые применяется в Квебеке.

Эта статья не является юридическим заключением или юридической консультацией.

Чтобы узнать конкретные правила применительно к вашей ситуации, обратитесь к адвокату.

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