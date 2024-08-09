Осторожно: скрученный пробег!

Защита ваших прав при покупке подержанного автомобиля.
Защита ваших прав при покупке подержанного автомобиля.
Представьте: вы покупаете машину своей мечты, а потом выясняется, что ее пробег гораздо больше, чем указано в объявлении и в показаниях одометра.
ЧТО ТАКОЕ ОДОМЕТР?
Это счетчик километров в вашем автомобиле.
Некоторые нечестные продавцы специально скручивают его, чтобы показать меньший пробег и продать машину дороже.
ПОЧЕМУ ЭТО НЕЗАКОННО?
Обман покупателя:
Это обман, когда продавец скрывает реальный пробег автомобиля.
ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:
В Квебеке есть специальные законы, которые защищают покупателей от таких обманов.
ЧТО ГОВОРЯТ ЗАКОНЫ?
Запрет на изменение показаний одометра: Нельзя специально крутить счетчик, чтобы показать меньший пробег.
Обязательная информация о пробеге: Продавец должен точно указать пробег автомобиля и предоставить всю необходимую информацию.
Ответственность продавца: Если продавец обманул покупателя, то покупатель может потребовать вернуть деньги или снизить цену.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС ОБМАНУЛИ?
Собирайте доказательства: Сохраняйте все документы, связанные с покупкой автомобиля.
Обратитесь к юристу: Юрист поможет вам защитить свои права и подать иск в суд.
Помните, ваши права как потребителя защищены законом!
КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ?
Проверяйте историю автомобиля: Перед покупкой проверьте историю автомобиля по специальным базам данных.
Используйте онлайн-сервисы для проверки по VIN-коду.
Обращайте внимание на детали:
-Состояние салона,
-износ шин,
-наличие царапин,
-другие факторы.
Эти нюансы могут многое рассказать о реальном пробеге.
Требуйте письменные подтверждения:
Все обещания продавца должны быть зафиксированы в договоре.
Не стесняйтесь задавать вопросы: Если что-то вызывает у вас сомнения, не бойтесь задавать продавцу вопросы.
Если вы стали жертвой мошенничества, не отчаивайтесь!
Мы поможем вам отстоять свои права и получить компенсацию.
Чтобы лучше узнать, какие ваши права по закону, обратитесь в адвокатское бюро Guzun et Associés
ВАЖНО!
Эта статья в общих чертах объясняет законы, которые применяется в Квебеке.
Эта статья не является юридическим заключением или юридической консультацией.
Чтобы узнать конкретные правила применительно к вашей ситуации, обратитесь к адвокату.
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