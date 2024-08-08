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Новости Новости дня Делового Монреаля за 8 августа 2024 года

Новости дня Делового Монреаля за 8 августа 2024 года

Denis Dankoff Авг 8, 2024 Новости, Новости одной строкой Оставить комментарий 9 Просмотров

 

🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹

В Монреале и Квебеке

  • Книжная индустрия в Квебеке процветает, с продажами, превышающими доковидный уровень.
  • Орден иглотерапевтов Квебека отстранил Гасана Аскерова на 3 месяца и оштрафовал его на $30,000 за использование нестерилизованных игл.
  • Молодежное крыло Либеральной партии Квебека (PLQ) ищет пути для укрепления баланса сил с Оттавой, сосредоточившись на сотрудничестве и компромиссе.
  • Забастовка в 23 отелях: около 2600 сотрудников бастовали за лучшее распределение доходов.
  • Deep Sky начинает исследования по улавливанию углерода и анализирует недра Квебека для хранения CO2.
  • Директора школ требуют повышения зарплаты из-за тяжелых условий труда, несмотря на среднюю зарплату в $125,000.
  • Вооруженный мужчина держал в напряжении полицию Лонгёй, окруженный под виадуком на бульваре Ролан-Терриен.
  • С полицейского Квебека Джейкоба Пикарда сняты все уголовные обвинения.
  • Два федеральных депутата обеспокоены директивами об использовании французского языка в учреждениях здравоохранения Квебека.
  • Тропический шторм «Дебби» принесет сильные осадки в некоторые районы Квебека с пятницы.

В Канаде

  • Tim Hortons сообщает о росте прибыли и выручки.
  • Банк Канады назначил трех экспертов для оценки внутреннего обзора денежно-кредитной политики во время пандемии COVID-19.
  • Прибыль Quebecor и Canadian Tire выросла во втором квартале, несмотря на снижение доходов.
  • Жителя Онтарио задержали за онлайн-угрозы в адрес премьер-министра Канады и полиции.
  • Стоимость арендной платы в Канаде продолжает расти, но темпы роста замедлились. Средняя стоимость аренды в июле составила $2200.
  • Министр общественной безопасности Канады Доминик ЛеБлан сообщил, что правительство изучает, как двум мужчинам, подозреваемым в связях с террористической группировкой, разрешили въехать в Канаду.
  • YouTube перестал открываться у пользователей в России утром 8 августа.

В России

  • Путин подписал закон об уголовной ответственности за участие в нежелательных организациях.
  • Путин подписал закон о введении миграционного режима высылки иностранцев.
  • Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с Россией с 8 августа.
  • Обстрелы Курской области: пострадали 66 человек, включая 9 детей.
  • Генерал-майор Владимир Шестеров заключен под домашний арест по делу о мошенничестве.
  • Россияне вложили 46 млрд рублей в программу долгосрочных сбережений.
  • Корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

В мире

  • Трамп согласен провести дебаты с Харрис в сентябре, представив мрачный портрет США при власти демократов.
  • Тайвань зафиксировал приближение 27 летательных аппаратов и восьми кораблей КНР.
  • Протестующие в Детройте прервали выступление Харрис, крича против геноцида.
  • Бывший футболист Пепе объявил о завершении карьеры.
  • В США арестовали россиянина и казахстанца за кибермошенничество.
  • Сына Байдена обвиняют в получении миллионов от румынского бизнесмена.
  • Вьетнам передал РФ жительницу Ростова-на-Дону, осужденную за наркотики на пожизненный срок.
  • ФБР обыскала дом экс-разведчика США Скотта Риттера.
  • Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у японского острова Кюсю.
  • Ураган «Дебби» во Флориде унес жизни шести человек.
  • США снижают поставки сжиженного газа в Европу в пользу Азии.

 

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