Новости дня Делового Монреаля за 8 августа 2024 года

🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹
🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹
В Монреале и Квебеке
- Книжная индустрия в Квебеке процветает, с продажами, превышающими доковидный уровень.
- Орден иглотерапевтов Квебека отстранил Гасана Аскерова на 3 месяца и оштрафовал его на $30,000 за использование нестерилизованных игл.
- Молодежное крыло Либеральной партии Квебека (PLQ) ищет пути для укрепления баланса сил с Оттавой, сосредоточившись на сотрудничестве и компромиссе.
- Забастовка в 23 отелях: около 2600 сотрудников бастовали за лучшее распределение доходов.
- Deep Sky начинает исследования по улавливанию углерода и анализирует недра Квебека для хранения CO2.
- Директора школ требуют повышения зарплаты из-за тяжелых условий труда, несмотря на среднюю зарплату в $125,000.
- Вооруженный мужчина держал в напряжении полицию Лонгёй, окруженный под виадуком на бульваре Ролан-Терриен.
- С полицейского Квебека Джейкоба Пикарда сняты все уголовные обвинения.
- Два федеральных депутата обеспокоены директивами об использовании французского языка в учреждениях здравоохранения Квебека.
- Тропический шторм «Дебби» принесет сильные осадки в некоторые районы Квебека с пятницы.
В Канаде
- Tim Hortons сообщает о росте прибыли и выручки.
- Банк Канады назначил трех экспертов для оценки внутреннего обзора денежно-кредитной политики во время пандемии COVID-19.
- Прибыль Quebecor и Canadian Tire выросла во втором квартале, несмотря на снижение доходов.
- Жителя Онтарио задержали за онлайн-угрозы в адрес премьер-министра Канады и полиции.
- Стоимость арендной платы в Канаде продолжает расти, но темпы роста замедлились. Средняя стоимость аренды в июле составила $2200.
- Министр общественной безопасности Канады Доминик ЛеБлан сообщил, что правительство изучает, как двум мужчинам, подозреваемым в связях с террористической группировкой, разрешили въехать в Канаду.
- YouTube перестал открываться у пользователей в России утром 8 августа.
В России
- Путин подписал закон об уголовной ответственности за участие в нежелательных организациях.
- Путин подписал закон о введении миграционного режима высылки иностранцев.
- Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с Россией с 8 августа.
- Обстрелы Курской области: пострадали 66 человек, включая 9 детей.
- Генерал-майор Владимир Шестеров заключен под домашний арест по делу о мошенничестве.
- Россияне вложили 46 млрд рублей в программу долгосрочных сбережений.
- Корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный находится в тяжелом, но стабильном состоянии.
В мире
- Трамп согласен провести дебаты с Харрис в сентябре, представив мрачный портрет США при власти демократов.
- Тайвань зафиксировал приближение 27 летательных аппаратов и восьми кораблей КНР.
- Протестующие в Детройте прервали выступление Харрис, крича против геноцида.
- Бывший футболист Пепе объявил о завершении карьеры.
- В США арестовали россиянина и казахстанца за кибермошенничество.
- Сына Байдена обвиняют в получении миллионов от румынского бизнесмена.
- Вьетнам передал РФ жительницу Ростова-на-Дону, осужденную за наркотики на пожизненный срок.
- ФБР обыскала дом экс-разведчика США Скотта Риттера.
- Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у японского острова Кюсю.
- Ураган «Дебби» во Флориде унес жизни шести человек.
- США снижают поставки сжиженного газа в Европу в пользу Азии.
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