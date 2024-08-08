Интересные законы Квебека

Жителям провинции Квебек, в соотвествии с законодательством, запрещено материться на французском языке.
Однако в провинции распространена ненормативная лексика именуемая “sacres”.
Это слова и выражения, связанные с католицизмом и его литургией, которые используются как сильные ругательства во французском языке Квебека.
В столице Канады запрещено красить дом или дверь гаража в фиолетовый цвет.
По данным Donnell Law Group, фиолетовая дверь в Оттаве или ее пригороде Каната карается штрафом.
В городе Beaconsfield, фиолетовый цвет вполне законен, но, по данным RE/MAX, если вы покрасите дом более чем в два цвета, на вас подадут в суд.