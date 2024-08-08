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Флаг Квебека на Places des Arts. Фотография Жака Надо, газета Лё Девуар.

Интересные законы Квебека

Виктория Христова Авг 8, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Интересные законы Квебека отключены 21 Просмотров

Несколько интересных законов Квебека

Жителям провинции Квебек, в соотвествии с законодательством, запрещено материться на французском языке.

Однако в провинции распространена ненормативная лексика именуемая “sacres”.

Это слова и выражения, связанные с католицизмом и его литургией, которые используются как сильные ругательства во французском языке Квебека.

В столице Канады запрещено красить дом или дверь гаража в фиолетовый цвет.

По данным Donnell Law Group, фиолетовая дверь в Оттаве или ее пригороде Каната карается штрафом.

В городе Beaconsfield, фиолетовый цвет вполне законен, но, по данным RE/MAX, если вы покрасите дом более чем в два цвета, на вас подадут в суд.

На территории провинции Квебек местным жителям запрещено выдавать себя за иностранца.

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