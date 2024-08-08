Экс-советник коалиции “Авенир Квебек” не признает себя виновным в фальсификации выборов

Избирательная администрация провинции обвинила бывшего политического советника коалиции “Авенир Квебек” в фальсификации результатов выборов.

В “Выборах Квебека” утверждают, что Этьен Булерис подстрекал людей пожертвовать деньги их правящей партии.

В Квебеке все взносы на политическую деятельность должны поступать из собственных средств жертвователя и сделаны по собственному желанию.

Булерис был политическим советником члена CAQ Сюзанны Трамбле, представляющей округ Халл в Западном Квебеке.

Представитель главного правительственного комитета говорит, что честность является фундаментальной ценностью для партии и что CAQ не может принять на работу человека, которому предъявлены такого рода обвинения.

Трамбле не грозит наказание от органа по надзору за выборами, а Булерис, который с тех пор подал в отставку со своего поста, не признал себя виновным.

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