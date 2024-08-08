“Союзмультфильм” – в Канаде!

Свыше 50 короткометражных и классических фильмов киностудии “Союзмультфильм” были приобретены дистрибьюторами из различных стран, включая Францию, Бельгию, Чехию, Швейцарию, США и Канаду, с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе киностудии.

“В 2024 году свыше 50 короткометражных и классических фильмов киностудии “Союзмультфильм” были приобретены дистрибьюторами из различных стран, включая Францию, Бельгию, Чехию, Швейцарию, США и Канаду. Рост доходов киностудии от продажи короткого метра на международные рынки в этом году уже составил 30% по сравнению с 2023 годом”, – рассказали в пресс-службе.

Ленты киностудии появятся в кинотеатрах в виде сборников, будут выпущены на онлайн-платформах и blu-ray носителях, а также показаны на фестивалях и детских мероприятиях.

“Коллекция короткометражной и классической анимации “Союзмультфильма” – настоящая сокровищница сюжетов, авторских стилей и смыслов что признано на высоком международном уровне – многие из них имеют награды знаменитых мировых смотров. Мы рады делиться этим богатством во всех уголках нашей планеты, ведь российские мультфильмы – проводники общечеловеческих, универсальных ценностей, и, рассказанные языком образа, они попадают в сердца миллионов зрителей по всему миру”, – отметила председатель Совета директоров киностудии “Союзмультфильм” Юлиана Слащева.

Среди самых популярных фильмов оказались «Школа елок», «Носки для звезды», «Бельчонок и санки», «Посох», «Девочка, дракон и папа». На Blu-ray в Канаде и США запишут «Тайну третьей планеты», «Аленький цветочек» и «Снежную королеву».

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