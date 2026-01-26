Участок авеню Монкленд в Нотр-Дам-де-Грас закрыт из-за проблем с безопасностью здания

Участок авеню Монкленд в районе Нотр-Дам-де-Грас был неожиданно закрыт по решению города Монреаля из-за выявленных нарушений строительных норм и вопросов структурной безопасности одного из зданий.

В результате были приостановлены работы сразу нескольких популярных заведений, включая паб Ye Olde Orchard, кафе Rockaberry, цветочный магазин Fleurs Sauvages и ресторан Taverne. Жильцы квартир, расположенных над коммерческими помещениями, были эвакуированы.

Вице-президент по операциям сети Джо Пилотт сообщил, что в четверг утром представители пожарной службы Монреаля (SIM) уведомили руководство о предстоящей эвакуации.

«Пока вся информация поступает либо от города, либо от пожарной службы. Мы знаем, что здание оцеплено и что нам запрещено туда входить, пока проблема не будет устранена. Но на какой срок? На день? На неделю? На месяц? Мы не знаем», — сказал он.

По словам Пилотта, зима и без того является сложным периодом для ресторанного бизнеса, а закрытие совпало с 30-летием паба, что делает ситуацию особенно болезненной.

«Мы переживаем за наших сотрудников, за постоянных посетителей. Мы — часть жизни этого района, местный паб, который всегда открыт», — отметил он.

При этом он подчеркнул, что важнее всего безопасность людей:

«Над нами живут арендаторы, которые в одночасье лишились дома. Поэтому сейчас трудно жаловаться на собственные трудности — мы стараемся оставаться позитивными и поддерживать сообщество».

В мэрии Монреаля сообщили , что администрация боро распорядилась о «превентивной эвакуации» в целях общественной безопасности в течение 48 часов после получения жалобы от одного из жильцов. В настоящее время проводится техническая экспертиза, которая должна определить, когда возвращение в здание станет возможным.

Представитель пожарной службы Монреаля Эрик Лафранс подтвердил факт эвакуации и пояснил, что она была инициирована инспекторами боро Кот-де-Неж — Нотр-Дам-де-Грас.

«Присутствие пожарных было необходимо, чтобы оценить, как могла бы развиваться ситуация в случае пожара и в каком состоянии находится здание. Это нужно для подготовки отчётов и понимания условий, в которых пришлось бы работать спасателям», — сказал он.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG