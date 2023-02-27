Вкусный Монреаль, рекомендации ДоТошного эксперта

Вкусный Монреаль! Мнение ДоТошного Эксперта.
Монреаль — гастрономическая столица Канады. Монреальцы гордятся своими классическими блюдами и с удовольствием советуют их гостям города. А поскольку местное население неоднородно по национальному составу, это неизбежно отразилось на кулинарных традициях.
Что вкусного готовят в ресторанах, пекарнях, кондитерских и что можно заказать приготовить с доставкой домой?
Кулинария Монреаля достойна внимания самого изощрённого гурмана. ДоТошный Эксперт Канадской Mедиа Группы таковым себя считает. На этом основании он исследовал рестораны, производителей, поставщиков и прочих. И начал, конечно, с заведений и предприятий русскоязычной общины.
Выделил и рекомендует:
- из ресторанов:
- из пекарен и кондитерских:
Кондитерская Katy’s Cake
- из поставщиков продуктов:
поставщик икры: Black Caviar Malossol
В нашем городе давно и успешно работают несколько магазинов, где можно приобрести любимые и знакомые с детства продукты и блюда.
Ну, кто из нас хотя бы иногда не покупает селедку под шубой, докторскую колбаску, пельмени или кабачковую икру? Таких, наверное, среди наших читателей не найдется.
А на спрос рождается предложение, и все эти магазины предлагают свои вариации вышеперечисленных товаров – вроде бы одинаковые, да не совсем.
ДоТошный Эксперт начал исследование и системно делает контрольные закупки в магазинах, где можно купить продукцию с постсоветского пространства. Также он попробовал блюда магазинной кулинарии, которые все мы так любим, и выявил самые вкусные образцы. В следующем посте он представит вам лидеров по результатам этого рейда.
Уважаемые читатели просим высказывать свои мнения о качестве продуктов в магазинах и оставлять отзывы.
Эксперт, похоже, до написания этого текста ничего вкуснее вокзальных беляшей не ел:)
Так угостите человека!) Или беляши закончились?