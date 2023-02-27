Вкусный Монреаль, рекомендации ДоТошного эксперта

Вкусный Монреаль! Мнение ДоТошного Эксперта.

Монреаль — гастрономическая столица Канады. Монреальцы гордятся своими классическими блюдами и с удовольствием советуют их гостям города. А поскольку местное население неоднородно по национальному составу, это неизбежно отразилось на кулинарных традициях.

Что вкусного готовят в ресторанах, пекарнях, кондитерских и что можно заказать приготовить с доставкой домой?

Кулинария Монреаля достойна внимания самого изощрённого гурмана. ДоТошный Эксперт Канадской Mедиа Группы таковым себя считает. На этом основании он исследовал рестораны, производителей, поставщиков и прочих. И начал, конечно, с заведений и предприятий русскоязычной общины.

Выделил и рекомендует:

из ресторанов:

Restaurant Le Georgia

Restaurant Cinecitta.

из пекарен и кондитерских:

Грузинская пекарня №1

Кондитерская Katy’s Cake

из поставщиков продуктов:

поставщик икры: Black Caviar Malossol

В нашем городе давно и успешно работают несколько магазинов, где можно приобрести любимые и знакомые с детства продукты и блюда.

Ну, кто из нас хотя бы иногда не покупает селедку под шубой, докторскую колбаску, пельмени или кабачковую икру? Таких, наверное, среди наших читателей не найдется.

А на спрос рождается предложение, и все эти магазины предлагают свои вариации вышеперечисленных товаров – вроде бы одинаковые, да не совсем.

ДоТошный Эксперт начал исследование и системно делает контрольные закупки в магазинах, где можно купить продукцию с постсоветского пространства. Также он попробовал блюда магазинной кулинарии, которые все мы так любим, и выявил самые вкусные образцы. В следующем посте он представит вам лидеров по результатам этого рейда.

Уважаемые читатели просим высказывать свои мнения о качестве продуктов в магазинах и оставлять отзывы.