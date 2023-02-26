Какие стратегические запасы делают разные страны. Самые необычные случаи

Положение в мире далеко от радужного, так что во многих странах власти создают и накапливают запасы на непредвиденные случаи — всё может случиться.

Приведём несколько не самых обычных случаев, относящихся к стратегическим запасам:

Кленовый сироп! Начнём, разумеется с Канады. Знали ли вы, что в Канаде существует Стратегический Запас Кленового сиропа? Не знали? Так знайте, что в подземных складах в разных строго скрываемых местах вот уже с 2000 года хранятся большие запасы настоящего кленового сиропа. Общее количество резерва не оглашается, но считается, что в подземных хранилищах находится сироп на общую сумму примерно в 50 миллионов долларов. Запасы постоянно обновляются, и сироп заменяется на свежий. Первый и последний раз запасы использовали по назначению в 2020 году во время пандемии, когда со складов было изьято определенное количество сиропа (цифра оглашена не была).

Свинина! Самые большие резервные стратегические запасы свинины хранятся в Китае. Считается, что на нескольких подземных и тщательно охраняемых складах содержится до 200 тысяч тонн свинины. Опять же, мясо постоянно обновляется, заменяется на свежее. В 2018 году из запасов свинины Китай использовал примерно 20% во время африканской свиной лихорадки, из-за которой поголовье свиней резко сократилось.

Сыр! Стратегические запасы сыра созданы в США в начале восьмидесятых годов. Примерно миллион тонн сыра хранится на правительственных складах или же на складах, арендуемых федеральным правительством у частных фирм. Как всегда, когда речь идёт о пищевых продуктах, запасы постоянно обновляются.

Гелий. Гелий является важнейшим элементом не только для полётов воздушных шаров. Он используется в самых разных областях производства. Ещё в 1925 году правительство США приняло решение создать стратегические запасы этого элемента. В 1995 году на тщательно скрываемых складах на территории США хранилось свыше миллиарда кубических метров гелия, примерно 40% от общемировых запасов его. Сколько его хранится сегодня, неизвестно.

Изюм! В США на складах стратегических запасов хранится огромное количество изюма. Причина понятна — в непредвиденном случае этот продукт легко перевозить, распределять, он достаточно калориен, сохраняется долго и не требует особых усилий в организации храненияя. Опять же, общественность не знает, сколько изюма хранит государство, но объёмы велики, должно хватить на пропитание в случае неприятных неожиданностей.

Сливочное масло. Стратегические запасы сливочного масла в Европе созданы ещё в 1962 году. Сегодня в европейских странах хранится одномоментно до двух миллионов тонн сливочного масла, хотя раньше количество его было больше, но запасы решили сократить в связи с общим уменьшением потребления сливочного масла в обществе.