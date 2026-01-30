Подписаться на рассылку
Ищем будущую звезду! Мальчика 6-8 лет для танцев в паре

Denis Dankoff Янв 30, 2026

У вашего сына энергия бьет через край? Он любит движение и музыку?
Мы ищем партнера для талантливой девочки в возрасте 6-8 лет для занятий латиноамериканскими бальными танцами на соревновательном уровне!
✨ Что мы предлагаем:
Место в готовой танцевальной паре.
Полностью оплаченные тренировки 3 раза в неделю и участие в соревнованиях.
Профессиональный путь в захватывающий мир спортивных бальных танцев.
Это шанс дать ребенку уникальное хобби, которое развивает дисциплину, артистизм и уверенность в себе!
Готовы попробовать? Организуем пробную тренировку, чтобы познакомиться!
📞 Звоните Синтии: (514) 458-2979

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

