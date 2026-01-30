Ищем будущую звезду! Мальчика 6-8 лет для танцев в паре

У вашего сына энергия бьет через край? Он любит движение и музыку?

Мы ищем партнера для талантливой девочки в возрасте 6-8 лет для занятий латиноамериканскими бальными танцами на соревновательном уровне!

Что мы предлагаем:

Место в готовой танцевальной паре.

Полностью оплаченные тренировки 3 раза в неделю и участие в соревнованиях.

Профессиональный путь в захватывающий мир спортивных бальных танцев.

Это шанс дать ребенку уникальное хобби, которое развивает дисциплину, артистизм и уверенность в себе!

Готовы попробовать? Организуем пробную тренировку, чтобы познакомиться!