Глава Минфина США: отношения с Канадой наладятся, но путь к этому будет непростым

Соединённые Штаты и Канада в долгосрочной перспективе смогут восстановить добрососедские отношения, несмотря на текущие разногласия в торговой и внешнеэкономической политике. Такое мнение высказал министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу CNBC.

«В конечном счёте, я полагаю, что всё будет хорошо. Однако путь к этому может быть извилистым», — отметил Бессент, комментируя растущее напряжение между Вашингтоном и Оттавой. По его словам, сопротивление премьер-министра Канады Марка Карни инициативам президента Дональда Трампа «вряд ли является лучшей стратегией в отношениях со страной с кратно большей экономикой».

Заявление министра прозвучало на фоне обострившегося торгового спора между США и Канадой. Ранее Трамп заявил, что заключение Оттавой новой торговой сделки с Китаем может иметь «катастрофические последствия» и пригрозил ввести 100‑процентные пошлины на все канадские товары, поставляемые на американский рынок.

Напряжённость усилилась после того, как в январе Канада и Китай объявили о «стратегическом партнёрстве» в сфере экономики. В ходе визита в Пекин Марк Карни назвал Китай «более предсказуемым торговым партнёром, чем США». В рамках соглашений Оттава снизила пошлины на импорт почти 50 тысяч китайских электромобилей, ранее облагаемых 100‑процентным тарифом, введённым ещё в 2024 году при администрации Джо Байдена. В ответ Пекин уменьшил пошлины на канадский рапс, что стало символическим шагом в налаживании двусторонней торговли.

По оценке аналитиков, обмен заявлениями между Вашингтоном и Оттавой свидетельствует о переходе американо‑канадских отношений в период пересмотра стратегических приоритетов. Несмотря на жёсткую риторику, эксперты считают, что обе стороны заинтересованы в сохранении экономической взаимозависимости и стабильности на североамериканском рынке.

