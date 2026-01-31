Российские керлингисты возвращаются на международную арену под флагом страны

Всемирная федерация керлинга (World Curling) допустила спортсменов из России и Беларуси к участию в международных юниорских соревнованиях. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте организации и стало первым шагом к возвращению российских команд на мировую арену после трёхлетнего перерыва.

Первым стартом для российской сборной станет юниорский чемпионат мира среди смешанных пар, который с 5 по 10 мая примет канадский Эдмонтон. Особое внимание привлекло решение о национальной символике: молодые спортсмены смогут выступать с российским флагом и гербом. Об этом ранее сообщил министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв.

В World Curling подчеркнули, что послабления касаются исключительно юношеских турниров. Ограничения для взрослых команд остаются в силе, однако этот вопрос будет рассмотрен в апреле — во время общих встреч представителей федерации в Женеве.

Российские керлингисты были отстранены от международных соревнований в 2022 году. Текущее решение перекликается с рекомендациями Международного олимпийского комитета, который в декабре 2025 года призвал не ограничивать участие российских и белорусских атлетов в юниорских состязаниях.

Возвращение юных спортсменов на международный лёд эксперты называют важным сигналом постепенной нормализации отношений мирового спортивного сообщества с Россией. Возможность выступать под национальной символикой может стать прецедентом для других видов спорта и шагом к восстановлению полного участия российских сборных в мировых чемпионатах.

