Мороз и отключения: в западных районах Монреаля открывают пункты обогрева для жителей

Библиотеки, торговые центры, общественные и культурные учреждения в воскресенье открыли свои двери для жителей районов, наиболее пострадавших от сильных морозов и массовых отключений электроэнергии на западе Монреаля.

Без света и отопления по-прежнему остаются большие территории Кот-Сент-Люка и Нотр-Дам-де-Грас, где в пятницу ночью ударили экстремальные холода. Более половины всех перебоев в электроснабжении в городе — 39 из 62 — зафиксированы именно в этом секторе.

По словам представительницы Hydro-Québec Линн Сен-Лоран, в субботу потребление электроэнергии в провинции превысило 40 тысяч мегаватт, что почти приблизилось к рекордному показателю 2023 года — 43 124 МВт.

«Мы не побили рекорд, но нагрузка остаётся очень высокой. Именно к таким ситуациям мы готовимся в Hydro-Québec круглый год — весной, летом и осенью мы проводим обслуживание генераторов, линий передачи и распределительных сетей, чтобы всё оборудование было полностью готово к зимним пиковым нагрузкам», — подчеркнула она.

Одним из проблемных узлов остаётся подстанция в Хэмпстеде.

«Мы знаем, что причина сбоя связана с оборудованием на этой подстанции. Наши специалисты находятся на месте и продолжают расследование», — сообщила Сен-Лоран.

Новый мэр Кот-Сент-Люка Давид Торджман отметил, что городские службы работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить жителей теплом и безопасностью.

«Как только мы узнали о ситуации, усугублённой тем, что всё произошло в шаббат и многие люди не могли связаться с родными и службами, мы мобилизовали все ресурсы. Начали масштабную информационную кампанию, проверки благополучия, обзвоны уязвимых жителей через библиотеку, подключили волонтёров, сотрудников, Красный Крест и приюты», — рассказал мэр.

Для доставки людей в пункты обогрева используются такси и другой транспорт. Власти подчёркивают: главная задача — не оставить никого один на один с морозом и тьмой в эти экстремальные зимние дни.

