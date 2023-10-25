Сектор недвижимостипочувствовал облегчение после ответа OSFI на предложения по ипотеке

Индустрия недвижимости, вероятно, вздохнула с облегчением после того, как банковский регулятор Канады дал понять, что, возможно, не будет продвигаться вперед с некоторым предлагаемым ужесточением правил ипотечного кредитования.

Управление суперинтенданта финансовых учреждений опубликовало эти предложения в январе в рамках своего широкомасштабного пересмотра правил андеррайтинга ипотечных кредитов B-20. Затем он запросил отзывы заинтересованных сторон, в том числе из банковского сектора, ипотечного брокерства и сектора недвижимости.

Обзор был проведен после того, как OSFI заявила, что риски, связанные с кредитами и заимствованиями, значительно возросли в последние годы. Его предложения включали потенциальное добавление новых условий для стресс-теста, при котором потенциальные заемщики должны доказать, что они могут продолжать выплачивать ипотечные платежи по более высокой процентной ставке.

Но в понедельник OSFI сообщила в письме всем финансовым учреждениям, регулируемым федеральным законодательством, что заинтересованные стороны, как правило, не поддерживают дополнительные меры по обслуживанию долга.

Потенциальные дополнения к существующему стресс-тесту включали ограничения на долю ипотечных кредитов, сумма кредита по которым превышает доход заемщика более чем в 4,5 раза, а также меры, которые ограничивали бы размер ежемесячного дохода семьи, на который могут приходиться выплаты по долгам.

В нем также оценивалось мнение о потенциально более тонком подходе к существующему стресс-тестированию, который мог бы сделать тесты доступности более строгими для продуктов с более высоким уровнем риска, таких как ипотечные кредиты с переменной процентной ставкой.

Но “некоторые из крупных инициатив, которые они выдвинули, не выглядят так, как будто они действительно воплотятся в жизнь”, – сказал ипотечный стратег Роберт Маклистер, который согласился с опасениями, что ужесточение ограничений по соотношению кредита к доходу может привести к сокращению кредитования.

“OSFI заявила (в понедельник), что они не хотят вводить никаких широкомасштабных ограничений, подобных этому, и это, я думаю, было ключевым позитивом”.

Он сказал, что гибкость для кредиторов может быть лучше сохранена, если регулирующий орган не будет вводить определенные лимиты соотношения долга для незастрахованных ипотечных кредитов, регулируемых федеральным законодательством.

“Кредиторы хотят гибкости в этом вопросе, и это могло бы существенно сократить количество ипотечных кредитов, которые банки могли бы предложить большему количеству заемщиков с задолженностью”, – сказал Маклистер.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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