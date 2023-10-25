Два неудачливых угонщика ранили двух рабочих ударами ножа-мачете

Абдель Камара и Мохамед Джамил Алло обвинены в угонах автомобилей и в вооружённом нападении. При задержании бандиты ранили двоих рабочих. Обоих повязали.

Необычный и, будем надеяться, не самый типичный случай попытки угона имел место в городе Буабриан (Boisbriand), что находится на расстоянии около 20 км от Монреаля. В середине прошлой недели неизвестные (на тот момент) грабители угнали Cadillac Escalade в городе Ст-Юсташ, расположенный на берегу реки Тысячи Островов к северу от Лаваля. Но хозяину удалось быстро установить месторасположения своего автомобиля и найти его. Вернув машину, хозяин поставил её на огороженную стоянку (точнее, в огороженный двор) строительной компании города Буабриан, чтобы уж машина была в безопасности.

Угонщики тоже с лёгкостью установили, куда владелец поставил свой автомобиль (очевидно, они установили GPS, а владелец не осмотрел машину тщательно.) Через пару дней двое угонщиков – Абдель Камара (Abdel Camara) и Мохамад Джамил Алло (Mohamad Jamil Allo) – юные альтернативно умные не по годам гении – въехали во двор фирмы в разгар белого дня, не обращая внимания на рабочих, которые трудились во дворе. Абдель и Мохамад открыли двери приглянувшегося им автомобиля, один из них уселся в машину, завёл мотор и попытался уехать. Понять представителей воровского мира можно – потрачены же усилия, время, деньги на отслеживание дорогой машины, на подбор ключей и т.д. и т.п. Да и приборчик GPS жалко.

Но тут бандюганам не повезло. Рабочие сообразили, что происходит, и перекрыли дорогу обоим автомобилям, не дав тем вырваться. Автомобиль BMW, на котором воры приехали, тоже числится в угнанных, но, к сожалению, во время погони он немного пострадал от удара бульдозером в задний бампер.

Один из воров (тот, кто влез в угоняемую машину) оказался вооружён острым ножом-мачете, из-за чего рабочие не могли его схватить, пока сами не вооружились подсобным инструментом. Вор в это время добежал до ограды и перелез через стену.

Тот же воришка, который сидел за рулем BMW, стал совершать круги по двору, пытаясь найти выход. До тех пор, пока машина не была остановлена ударом бульдозера, а рабочие буквально выволокли преступника. Не сообщается, оказывал ли он серьёзное сопротивление при задержании, из-за чего рабочим пришлось утихомирить бандита с применением физических мер воздействия.

В это время беглец вернулся за своим подельником, пытаясь того выручить. Подбежав к рабочим, он нанёс удары ножом-мачете двоим из них, но раны, к счастью, не угрожают их жизни.

Не уточняется, был ли он схвачен на месте или же подельник, которого освободить не удалось, сдал дружка с потрохами. Обоим уже предъявлены обвинения. Одному (тому, кто орудовал ножом и ранил людей) – по 19 пунктам, второму – по 10 пунктам (повезло, он не пойдёт по обвинению в вооруженном нападении и причинении ранений).

Будем надеяться, что незадачливые бандиты с уже привычными повадками орудовать ножом пока не получили гражданство и будут высланы из страны после отсидки. Вот из Газы они или из другой страны, пока не сообщается. Если из Газы, то могут рассказать суду, что жизнь у них тяжёлая, их подвигла на подвиги жестокосердная военщина из соседней страны.