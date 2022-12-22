Регистрация компаний в провинции Квебек: какую форму выбрать?

Сергей Герасин, адвокат, управляющий партнер SDN Légal Inc.

Возможно вы уже занимаетесь бизнесом как индивидуальный предприниматель (« travailleur autonome »), но чувствуете, что переросли этот этап и готовы к чему-то большему? Или у вас с самого начала есть далеко идущие планы, и вы знаете, что вам нужна именно корпорация? Значит, настало время выбрать организационно-правовую форму компании (société par actions, corporation), которую вы хотите создать.

В провинции Квебек у вас есть выбор между двумя типами корпораций

Дело в том, что канадский Парламент принял Закон Канады о об акционерных обществах, в то время как Национальная ассамблея Квебека приняла квебекский Закон об акционерных обществах. Оба закона позволяют зарегистрировать коммерческие компании, которые являются юридическими лицами. Ведя бизнес в форме компании (то же самое, что «корпорация», «акционерное общество»), вы имеете ряд преимуществ.

Во-первых, вы ограничиваете свою ответственность. Если ваша корпорация стала банкротам без вашего злого умысла, то вы лично не будете отвечать по ее долгам, то есть сможете сохранить личные активы. По долгам компании взыскание может быть обращено только на ее имущество, и только в редких очень специфичных случаях взыскание может быть обращено на имущество акционеров или директоров.

Во-вторых, если доходы от бизнеса существенно превышают ваши потребности в личном потреблении, то создание компании может позволить вам, по сути, частично отсрочить уплату налогов до того времени, когда вам эти средства понадобятся и когда вы решите выплатить их себе в виде дивидендов. Чистый доход в компании часто облагается налогом по более низкой ставке, чем доход физического лица.

Таким образом, в компания позволяет вам аккумулировать доход, который в будущем может быть использован для выплаты дивидендов, для инвестиций или закупки оборудования.

В ряде случаев при продаже инкорпорированного бизнеса вы можете быть освобождены от налога на прирост капитала (gain en capital). Максимально возможный размер прироста капитала при продаже акций компании, который может быть освобожден от налогообложения, составляет в 2022 году 913 630 долларов.

Структура юридического лица удобна для ведения бизнеса совместно с деловыми партнерами

Канадское федеральное и квебекское провинциальное законодательство предоставляет удобные инструменты для регулирования взаимоотношений акционеров, ведущих совместное дело посредством создания корпорации.

Для всего вышесказанного одинаково хорошо подходят как квебекские, так и канадские федеральные компании. Так в чем же разница, какую форму выбрать?

Есть несколько моментов, которые необходимо учитывать:

Расходы на открытие бизнеса

Регистрация акционерного общества в рамках провинциальной системы осуществляется путем подачи документов в Регистратору предприятий Квебека, и за свидетельство о регистрации вам придется заплатить всего 356 долларов.

Если же вы решили зарегистрировать компанию по федеральной системе, вы должны заплатить регистрационный сбор в размере 200 долларов Corporations Canada, а затем еще 356 долларов Регистратору

предприятий Квебека.

Вывод: с точки зрения расходов, провинциальная регистрация дешевле.

Оплата акций

Вновь зарегистрированная корпорация должна выпустить акции для акционеров («собственников» компании).

Провинциальная корпорация может выпускать акции, даже если они еще не полностью оплачены. Однако в случае с федеральной корпорацией все выпущенные акции должны быть оплачены немедленно. Другими словами, при создании федеральной компании вы должны сразу же что-то инвестировать, а то время как при создании провинциальной компании финансовый вопрос вы можете отсрочить на один год.

Вывод: корпорация в Квебеке дает вам больше гибкости в плане вложения денег в ваш бизнес.

Участие иностранцев в управлении

Директора компании – это люди, отвечающие за контроль и общее управление бизнесом корпорации. Директора составляют "совет директоров". Закон Канады о коммерческих корпорациях предусматривает, что совет директоров должен состоять не менее чем на двадцать пять процентов из резидентов Канады. Если в корпорации менее четырех директоров, по крайней мере один из них или единственный директор, в зависимости от обстоятельств, должен быть резидентом Канады. Однако Закон о коммерческих корпорациях (Квебек) не предусматривает такого ограничения.

Вывод: регистрация корпорации в Квебеке может быть предпочтительнее, если в совет директоров входят лица, не являющиеся резидентами Канады.

Защита имени

При регистрации компании, за исключением номерной компании, вы должны выбрать название, отличное от названия другого предприятия или торговой марки, зарегистрированной в Канаде. Если вы регистрируете федеральную компанию, проверка названия должна быть проведена на всей территории Канады. То есть, если вы регистрируете федеральную корпорацию, вы должны убедиться, что нигде в Канаде нет другой компании с таким же названием. С другой стороны, в случае провинциальной регистрации существует вероятность того, что две компании с одинаковым или очень похожим названием зарегистрированы в двух разных провинциях Канады (например, Centre de petite enfance ABC Inc. в Квебеке, но также и в Нью-Брансвике).

Вывод: канадская корпорация обеспечивает наилучшую защиту имени.

Право на ведение бизнеса в любой точке Канады

Как федеральная, так и провинциальная корпорация позволяет вам вести бизнес в любой точке Канады и даже заниматься импортом и экспортом, а также межпровинциальными и международными перевозками. Однако в случае квебекской компании головной офис должен находиться в провинции Квебек. Кроме того, может потребоваться внепровинциальная регистрация в той провинции, где вы хотите вести свою деятельность.

Вывод: если ваше основное место ведения бизнеса находится в Квебеке, подходят оба типа компаний. С другой стороны, если вы хотите открыть главный офис за пределами Квебека или если один из центров вашей деятельности будет находиться в другой провинции, вам следует рассмотреть возможность регистрации федеральной корпорации.

Место проведения собраний совета директоров и акционеров

Как в федеральных, так и в провинциальных корпорациях можно предусмотреть во внутренних документах, что собрания могут проводиться как в Канаде, так и за рубежом.

Таким образом, в этом плане оба типа компаний равнозначны.

Эта статья является кратким обзором двух типов компаний и не является юридической консультацией. Если у вас есть вопросы, связанные с регистрацией, покупкой или продажей бизнеса, подготовкой соглашений между акционерами, адвокаты юридической фирмы SDN Légal Inc. будут рады помочь вам. Мы можем простым языком объяснить сложные вещи. Вы можете записаться к нам на консультацию по телефону (514) 600-6025 или по электронной почте info@sdnlegal.ca.

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Удачи и успехов в делах в наступающем 2023 Новом году!