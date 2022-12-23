Насколько вероятно падение цен на жилье в Канаде в следующем году?

Согласно новому прогнозу Royal LePage, совокупная цена канадской жилой единицы, вероятно, снизится примерно на 1% в годовом исчислении в течение четвертого квартала 2023 года и составит 765 171 доллар

Согласно новому прогнозу Royal LePage, совокупная цена канадской жилой единицы, вероятно, снизится примерно на 1% в годовом исчислении в течение четвертого квартала 2023 года и составит 765 171 доллар. Это несмотря на ожидаемое “скромное улучшение” во второй половине года, траектория, по которой рынок, вероятно, будет иметь тенденцию к росту к концу 2023 года.

Ежегодное снижение будет очевидным в течение всего 2023 года. Royal LePage ожидает, что совокупные цены на жилье в стране упадут на 12% в годовом исчислении в течение первого квартала, снизятся на 7,5% во втором квартале и снизятся на 2% в третьем квартале. К счастью для рынка, продолжающаяся коррекция, похоже, не следует историческим закономерностям, сказал Фил Сопер, президент и главный исполнительный директор Royal LePage.

“После почти двух лет рекордного роста цен, вызванного резким ростом сбережений домохозяйств, очень низкими затратами по займам и непреодолимым желанием получить больше места во время пандемии COVID-19, бешеный рост рынка жилья пересилил и начался неизбежный спад или коррекция рынка, усиленный быстрым ростом ставок по займам,” Сказал Сопер. Однако, “в то время как объем торгов домами резко сократился, цены на жилье сохранились, с относительно умеренным снижением”, добавил он. “Мы рассматриваем это как продолжающуюся тенденцию”.

Ройял Лепаж сказал, что рыночная среда характеризуется “острой, долгосрочной нехваткой предложения жилья”. Текущий спрос в основном обусловлен значительной демографией канадского поколения миллениалов и иммигрантов, которые в основном состоят из небольших семей. “Меньшие размеры домохозяйств означают, что на душу населения требуется больше единиц жилья, чем в прошлом”, – сказал Ройял Лепаж. “Отложенный спрос растет со стороны покупателей, которые имеют возможность совершать сделки, но предпочли не делать этого в эти неспокойные времена”. Сопер сказал, что в сочетании с фундаментальной устойчивостью рынка доступность жилья остается труднодостижимой.

“У нас есть тщательно управляемый национальный ипотечный портфель с исторически низкими ставками дефолта, поддерживаемый домовладельцами, которые должны были претендовать на получение кредита в соответствии со строгим федеральным стресс-тестом в течение последних пяти лет”, – сказал Сопер. “И мы не можем забывать, что Канада в целом сталкивается с острой нехваткой жилья. Мы просто не видим действующих факторов, которые могли бы привести к значительному падению стоимости жилья”.

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