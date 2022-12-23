Полезен ли кофе для кишечника?

Сегодняшний день мы начнем с разговора о том, без чего многим начать его практически невозможно – о кофе. Давайте обсудим, каким образом кофе влияет на кишечник человека и стоит ли его употреблять.

Сегодняшний день мы начнем с разговора о том, без чего многим начать его практически невозможно – о кофе. Давайте обсудим, каким образом кофе влияет на кишечник человека и стоит ли его употреблять. Согласно научной литературе, употребление кофе полезно для здоровья кишечника. Он помогает улучшить способность опорожнения за счет увеличения подвижности гладкой мускулатуры желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Существует множество доказательств того, что употребление кофе способствует улучшению микрофлоры кишечника и помогает поддерживать обмен веществ. В организме человека присутствует около 10 триллионов микроорганизмов, включая бактерии, вирусы, грибы и простейшие, и 1000 штаммов микроорганизмов. Вся совокупность микроорганизмов ЖКТ в совокупности известна как микрофлора кишечника. В нормальном физиологическом состоянии кишечная микрофлора играет важную роль в регулировании широкого спектра клеточных функций, включая энергетический метаболизм, иммунный и нейроэндокринный ответы.

Растущий объем фактических данных свидетельствует о том, что любое изменение состава микрофлоры ЖКТ (дисбактериоз) может привести к серьезным осложнениям со здоровьем, таким как неалкогольная жировая болезнь печени, неалкогольный стеатогепатит, воспалительные заболевания кишечника, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, ожирение и даже рак. Микрофлора кишечника способствует усвоению питательных веществ пищи, синтезу ферментов и выработке короткоцепочечных жирных кислот (КЦЖК). Типы и количество КЦЖК определяют общий функциональный результат многих физиологических процессов посредством модуляции противовоспалительных и нейроэндокринных реакций.

Кофе является одним из наиболее часто употребляемых напитков во всем мире. Он содержит более 1500 активных ингредиентов, таких как кофеин, минералы, фенольные полимеры, полисахариды и хлорогеновая кислота. Некоторые исследования утверждают, что употребление кофе помогает улучшить функцию опорожнения кишечника. Установлено, что в качестве послеоперационного лечения запоров употребление кофе значительно сокращает время до первого опорожнения, первого отхождения газов и переносимости твердой диеты. Также было доказано, что манноолигосахариды, извлеченные из отработанной кофейной гущи, могут стимулировать рост полезных кишечных бактерий и увеличивать выработку КЦЖК. Однако кофейная гуща также содержит 5-(гидроксиметил) фурфурол, фурфурол и полифенолы, которые могут подавлять полезные микроорганизмы кишечника и предотвращать благотворное действие маннолигосахаридов.

Недавнее исследование на крысах показало, что потребление кофе в течение трех дней вызывает увеличение скорости сокращения гладкой мускулатуры в тонком и толстом кишечнике. Более того, употребление кофе подавляет рост бактерий и других микроорганизмов в фекалиях дозозависимым образом. Однако необходимы дальнейшие исследования, для оценки благоприятных изменений в содержании бактерий в фекалиях. Интересно, что наблюдаемое воздействие обычного кофе на функцию кишечника и кишечную микрофлору аналогично эффектам, вызванным потреблением кофе без кофеина. Это указывает на то, что кофеин не является основным ингредиентом, ответственным за вышеупомянутые преимущества.

В отличие от исследований, утверждающих, что кофе полезен для кишечника, есть данные, показывающие, что его употребление не улучшает измененный профиль грамположительных и грамотрицательных бактерий у мышей с метаболическим синдромом. Однако доказано, что употребление кофе снижает риск некоторых нарушений обмена веществ. Более того, было показано, что два основных ингредиента кофе, кофеин и хлорогеновая кислота, устраняют патологию печени у мышей, страдающих ожирением и диабетом, без изменения статуса ожирения. Хотя употребление кофе не решает проблему дисбактериоза кишечника, исследования показывают, что употребление кофе в течение 16 недель значительно изменяет процентное содержание определенных бактерий, включая блаутию, копрококк и превотеллу.

Кроме того, как кофеин, так и хлорогеновая кислота частично восстанавливают уровень КЦЖК в плазме крови. Эти эффекты кофейных ингредиентов могут быть объяснены улучшением воспаления печени у мышей с метаболическим синдромом.