Кто и когда придумал шампанское?

История возникновения шампанского прозаична, ведь на самом деле его никто не изобретал. Напиток появился самостоятельно, при том совершенно случайно.

История возникновения шампанского прозаична, ведь на самом деле его никто не изобретал. Напиток появился самостоятельно, при том совершенно случайно. Поначалу виноделам не понравились эффектные пузырьки в шампанском – они посчитали их дефектом. Однако, оценив самобытность напитка, было решено довести его до совершенства. Долгое время жители региона Шампань завидовали популярности напитков, которые производились в Бургундии. В конце концов они решили добиться такой же славы для своего вина. Настрой был очень серьезным, но из-за прохладного климата местные жители столкнулись с непредвиденными преградами: у плодов была высокая кислотность и небольшое содержание сахара. Кроме того, виноград плохо поспевал. Вина получались тусклого оттенка, а о высокой плотности не могло быть и речи.

В конце IX века в городке Реймс проходила коронация Гуго Капета, вновь избранного королем Франции. Именно этот человек положил начало традиции ассоциировать местность и алкоголь со своей династией. К этому событию виноделы близлежащей деревеньки Аи постарались изготовить хорошее вино. Позднее коронации в Реймсе начали проходить постоянно – не в последнюю очередь из-за местных вин. На одной из них Франциск I объявил, что стал королем земель, производящих лучшие вина. Со временем именно слово “Аи” стало ассоциироваться с напитками из региона Шампань. В XIII веке вино произведенное в этой области, стало пользоваться большим спросом. Графы из Шампани регулярно проводили крупные торговые ярмарки, которые могли длиться до шести недель. Именно на таких мероприятиях они призывали испанских, английских, итальянских торговцев покупать и поставлять шампанское в другие страны. В результате такой бурной деятельности уже к концу столетия большая часть территорий рядом с Реймсом была отведена под виноградники.

Соперничество между виноделами Бургундии и Шампани не прекращалось. Именно сильная конкуренция дала толчок в производстве новых сортов вин. Стали производиться напитки самых разных оттенков: белого, розового, красного. К слову, из-за того, что вина из белого винограда быстро прокисали, со временем стали делать вино уже из черных плодов. Благодаря особому климату региона Шампань можно было выращивать специальные виноградные лозы, плоды которых слегка окрашивали напиток, не придавая ему насыщенного красного оттенка. В этот же период были предприняты первые попытки создать игристое вино. Для этого алкоголь разливали по бутылкам до завершения ферментации и старались не использовать шипучее красное вино. Некоторые емкости взрывались, а большинство просто становились непригодными, так как напиток был ужасно кислым. Виноделы еще не подозревали, что из-за холодного климата региона Шампань вину было сложнее бродить. Именно поэтому с появившимися пузырьками старались бороться, признавая их недостатком, а сами напитки просто утилизировали.

Несмотря на то, что шампанское появилось на свет самостоятельно, многие считают его создателем именно монаха Пьера Периньона. Согласно легенде, 4 августа 1693 года он предложил настоятелю монастыря продегустировать новейший напиток с элегантными пузырьками и тонким ароматом. Говорят, что дом Периньон и ранее знал рецепт шампанского, так как часто наблюдал за братьями из аббатства Сент-Илер. Они не скрывали рецепт: смешивали белое вино с сахаром, закрывали бутылку пробкой и оставляли ее на всю зиму в погребе. Правда, процесс нельзя было контролировать – ⅗ всех емкостей взрывалось, напиток в ⅕ был слишком кислым и казался испорченным и только небольшая уцелевшая часть получалась вкусной, с нежным дурманящим ароматом. Из-за этого братья прекратили эксперименты по производству напитка. Лишь Дом Периньон решил во что бы то ни стало продолжить начатое ими дело.

У монаха получилось задуманное! Именно в те времена шампанское стало настоящим достоянием не только региона Шампань, но и всей Франции. Напиток носил классическое название области, в которой был изготовлен: le champagne. Поначалу монах держал рецепт в тайне, ведь для производства нужно было тщательно следовать рецептуре и использовать только лучшие сорта винограда. Также важно было разливать алкоголь только в бутылки из английского стекла, закрывать их корковыми пробками, после чего обматывать их пропитанной маслом веревкой – это давало надежду на то, что емкость не взорвется в процессе брожения. Дом Пьер Периньон унес рецепт с собой в могилу. Виноделы раскрыли секрет монаха только спустя несколько лет. После обнародования рецепта каждый желающий пытался его повторить. Именно поэтому издали специальные указы, позволяющие контролировать качество напитка. За их соблюдением тщательно следили королевские инспекторы.