Канада заявила о праве на морское дно Северного Ледовитого океана

Правительство Канады выдвинуло свои права на морское дно Северного Ледовитого океана и претендует на территории в нескольких местах, вплоть до исключительной экономической зоны России

Правительство Канады выдвинуло свои права на морское дно Северного Ледовитого океана и претендует на территории в нескольких местах, вплоть до исключительной экономической зоны России.

Требования об изменениях представлены в заявке в Комиссию ООН по границам континентального шельфа и будут добавлены к первоначальной претензии Канады от мая 2019 года.

Судя по представленным Канадой картам, теперь территории, на которые она притязает, простираются вдоль хребта Ломоносова, крутого подводного горного хребта к западу от Северного полюса, до пределов исключительной экономической зоны России в 200 морских милях от ее береговой линии. Таким образом Канада «расширилась» примерно на 600–700 тыс. кв. км.

Таким образом, Канада вступила в борьбу с Россией и Данией за право считать арктический континентальный шельф своим. Чтобы получить это право, ей придется доказать, что хребты Ломоносова и Менделеева — подводное продолжение именно североамериканского континента, а не евразийского.

Права непосредственно на Северный полюс там не обоснованы, речь идет только о пересмотре границ в северной части Атлантического океана. Но канадские притязания на Северный полюс будут сформулированы и переданы в комиссию чуть позднее, пообещал журналистам глава внешнеполитического ведомства Джон Бэрд. «Мы попросили наших чиновников и ученых проделать дополнительную необходимую работу, чтобы быть уверенными, что представление на право на континентальный шельф в полном объеме включает в себя требование о принадлежности Северного полюса Канаде», ― сказал он.

Сейчас режим Северного Ледовитого океана определяется принятой ООН в 1982 году Конвенцией по морскому праву. Согласно документу каждое государство, имеющее выход к морю, вправе объявить своими территориальными водами зоны вдоль береговой линии шириной в 12 морских миль (22,22 километра). Следующая зона исключительных экономических интересов ― шириной в 200 морских миль (370,4 километра); в нее входят воды, скрывающие континентальный шельф ― примыкающее к суше подводное продолжение континента, имеющее сходное с ним геологическое строение. Если это доказано, то исключительная экономическая зона, принадлежащая конкретной стране, может быть расширена до 350 морских миль (чуть меньше 650 километров). За последние девять лет канадская сторона потратила на поиск доказательств 200 миллионов долларов.