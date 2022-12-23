Канада обработала рекордное количество иммиграционных заявлений

С начала года к концу ноября Департамент по иммиграции, беженцам и гражданству Канады (IRCC) обработал примерно 4,8 млн заявок. Это почти вдвое больше, чем показатель аналогичного периода прошлого года.

С начала года к концу ноября Департамент по иммиграции, беженцам и гражданству Канады (IRCC) обработал примерно 4,8 млн заявок. Это почти вдвое больше, чем показатель аналогичного периода прошлого года.

Что касается оформления разрешений на учёбу, то в этом году Канада близка к тому, чтобы установить новый рекорд. По состоянию на 30 ноября этого года IRCC обработал более 670 000 разрешений на учёбу по сравнению с более чем 500 000 за тот же период прошлого года. В результате этих усилий большинство новых разрешений на учёбу в настоящее время оформляются в рамках 60-дневного стандарта обслуживания.

Обработка разрешений на работу также значительно улучшилась: к 30 ноября было обработано около 700 000 разрешений на работу по сравнению с примерно 223 000 за тот же период 2019 года, до пандемии.

IRCC продолжает сокращать очереди и быстрее обрабатывать гостевые визы, чтобы реагировать на растущее число людей, желающих посетить Канаду. Ежемесячно Канада сейчас обрабатывает больше заявлений на получение гостевой визы, чем до пандемии. Только в ноябре было оформлено более 260 000 гостевых виз. Для сравнения, в 2019 году среднемесячное количество заявок составляло около 180 000.

Канада приняла рекордные 405 000 новых постоянных жителей в 2021 году, превзойдя предыдущий рекорд с 1913 года. После еще одного рекордного года в 2022 году Канада остаётся на пути к достижению своей цели – более 431 000 новых постоянных жителей.