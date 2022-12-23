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Новости В Мире Экоактивисты спилили верхушку рождественской ели в Берлине
Фото: news.sky.com

Экоактивисты спилили верхушку рождественской ели в Берлине

Виктория Христова Дек 23, 2022 В Мире, Новости Комментарии к записи Экоактивисты спилили верхушку рождественской ели в Берлине отключены 50 Просмотров

Активисты природоохранного движения “Последнее поколение” спилили верхушку 15-метровой рождественской елки, расположенной перед Бранденбургскими воротами в центре Берлина

Активисты природоохранного движения “Последнее поколение” спилили верхушку 15-метровой рождественской елки, расположенной перед Бранденбургскими воротами в центре Берлина. Своей акцией они хотели привлечь внимание к экологическим проблемам. Об этом сообщает газета Die Welt. Два участника движения развернули плакат с надписью “Это всего лишь верхушка рождественской ели”. После этого с помощью гидравлического подъемника и ручной пилы им удалось спилить двухметровую верхушку дерева.

Позднее одна из участниц прокомментировала акцию в социальных сетях. “Пока в Германии мы видим только вершину климатической катастрофы”, – написала девушка. Представители движения “Последнее поколение” неоднократно отмечали, что будут продолжать акции протеста до тех пор, пока правительство Германии не присоединится к борьбе с изменением климата и не начнет принимать соответствующие меры.

Ранее молодые активистки движения Just stop oil вылили томатный суп на картину нидерландского художника-постимпрессиониста Винсента Ван Гога “Подсолнухи” в Национальной галерее Лондона. Через десять дней они повторили акцию, бросив шоколадный торт в восковую фигуру монарха Карла III в Музее мадам Тюссо.

Как сообщалось ранее, в конце октября два экоактивиста забрались на указатели над оживленным автобаном в Берлине. Полиции пришлось перекрыть движение на этом участке дороги. Там образовалась пробка, что привело к трагическому событию: скорая не смогла своевременно прибыть к месту ДТП, в котором пострадала велосипедистка. Позже она умерла в больнице.

На место проведения акции прибыла полиция. На данный момент другие подробности инцидента неизвестны. Полицейские не уточнили, какое наказание грозит протестующим.

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