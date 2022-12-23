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Праздник к нам приходит.

Какие учреждения открыты, какие закрыты на праздники

Megan Jorgensen Дек 23, 2022 Меган Хорхенсен, Новости, Новости Квебека и Монреаля, Рождество и Новый год Оставить комментарий 18 Просмотров

Что закрыто, что открыто на Рождественские и Новогодние праздники

Расписание работы учреждений, заведений, магазинов, музеев, сбора мусора и т.д. на праздники.

Если кто не знал или позабыл, наступают Рождественские и Новогодние праздники. Ёлочки, торты, зайки, дед Мороз (он же, Санта-Клаус, он же Пер-Ноель), салат Оливье (для тех, кто разбирается, конечно), шампанское… И, конечно же, необходимо помнить о том, как работают в эти дни заведения. Итак:

  • Официальные службы города Монреаль работают без перерыва, но только в режиме онлайн. Можно будет даже подать всевозможные заявки, как обычно, но рассматриваться заявки, поданные 23 января и позже будут после 4 января.
  • Бюро монреальской администрации, включая районные службы будут закрыты с 23 декабря по 3 января. Это относится и к выдаче подительских прав, разрешений на снос и т. д. и т. п. Но в монреальском центральном районе Ville-Marie городские службы возобновят работу 7 января.
  • Продуктовые магазины: Крупные торговые центры (IGA, Walmart, Maxi, Super C и другие) будут закрыты 25 декабря. 24, 26, 31 декабря каждый магазин устанавливает собственное расписание. Как правило, часы работы будут сокращены. На сайтах торговых сетей часы работы в праздничные дни будут указаны.
  • SAQ закрыты 25 декабря и 1 января. 24 и 31 декабря они открыты до 17 часов. 26 декабря, 2 января SAQ будут открыты с 13 часов.
  • Сбор мусора всех видов проходит по обычному расписанию, за исключением района Лашин, где мусор не будет вывозиться до 5 января, то есть, в течение двух недель (город не пояснил причину такой задержки с вывозом мусора).
  • Ёлки будут собираться сразу после праздников, но если ёлка простоит до мая, то можно вообще её не трогать и оставить на следующий год. Сплошная экономия!
  • Экоцентры — закрываются с субботы 24 декабря до 3 января.
  • Библиотеки и Дома Культуры работают по самостоятельно устанавливаемым расписаниям. Уточнить расписание можно у входа в учреждение или же на сайте библиотек и Домов Культуры.
  • Биодом, Биосфера, Ботанический сад, Инсектариум, Планетарий работают каждый день, кроме 24 и 25 декабря. Остальные музеи, художественные галереи и выставки работают, как правило, так же, но могут устноавить собственное расписание, так что желательно уточнить время работы на их сайте. Но 1 января, в воскресенье, все музеи откроются в 13 часов, а в понедельник, 2 января, они будут открыты.
  • Муниципальные суды сократят часы работы, а принятие к рассмотрению жалоб и заявок будет сокращено или же отложено до 3 января. Более того, с 23 декабря по 3 января не будет работать телефонная линия. Приёмные районных судов будут открыты по усмотрению местного руководства.
  • Общественный транспорт работает по стандартному расписанию рабочих дней, субботы, воскресенья и праздничных дней (25 декабря и 1 января — праздники, но они совпадают с воскресным днём, так что никаких изменений).
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