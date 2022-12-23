Трогательная история любви, которая зла. Если про эту женитьбу снять фильм, скажут, что бред, такого не бывает, автор уж слишком разошёлся

Правдивая история. То ли на Халлоуин, то ли на Рождество. Но дело происходит в Квебеке, в наши дни. Сегодня. И это не страшилка, а реальная история.

Дело начинается в в феврале 2014 года в городе Труа-Ривьер, когда некий Кавен Сируа Фурнье (Kaven Sirois Fournier) шестнадцатилетнего возраста и его семнадцатилетняя подружка, в которую Кавен был влюблён решают убить бывшего милого друга этой девушки. Сказано — сделано, бывший дружок убит. Заодно парочка убивает и старшую сестру жертвы.

Сначала парочка хотела не просто убить, а сначала долго мучить свои жертвы, для чего притащили на место будущего убийства целую сумку с набором подходящих инструментов (избавим читателя от их перечисления). Но потом испугались, что что-то пойдёт не так, и брата с сестрой просто застрелили из охотничьего ружья.

Преступников довольно быстро находят, в 2015 году Кавена приговаривают к пожизненному заключению. Но так как убийце на момент совершения преступления не исполнилось 17 лет, он был несовершеннолетний, то, согласно Закону, он получил право на условное освобождение после 10 лет отсидки.

Но тут возникает ещё одна коллизия, а именно: Психиатры ставят диагноз — убийца дееспособен и ответственность нести должен, но он явно болен на голову, поэтому его в тюрьме лечат, точнее, содержат в специальном лечебно-юридическом заведении (в Монреальском Институте психиатрии имени Филипа Пинеля). А врачом-воспитателем, человеком, который должен заботиться о больном и воспитывать его, стремясь помочь в лечении назначают опытную преподавательницу-психиатра с опытом работы не менее пяти лет в этом заведении и с опытом работы с душевнобольными заключенными.

И тут… Тюремный врач, призванный помогать душевнобольному преступнику, в того влюбляется. Да так, что их отношения замечают все остальные заключенные и сотрудники. Женщина на десять лет старше своего подопоченого. Она прекрасно осведомлена о деле, о деталях зверского убийства, о садистских склонностях преступника, о состоянии его здоровья. Но разве все эти мелочи могут стать препятствием для чистой и светлой любви?

В конце концов руководство психиатрического заведения ставит вопрос ребром — что происходт, в конце концов? И требует от сотрудницы либо отказаться от работы с Кавеном, либо уйти увольняться.

В 2019 году воспитательница подаёт заявление об уходе с работы. Наши герои продолжают встречаться — он уже в обычной тюрьме на западной оконечности Монреаля, она ходит к нему на свидания в качестве невесты.

В 2022 году молодые подают заявление о браке местному тюремному начальству (как и положено по Закону в таких случаях). Начальству ничего не остаётся делать, как поставить разрешительную подпись. Но пока неизвестно, состоялось ли бракосочетание, и никто не видел Свидетельство о браке. Тюремное же руководство отказывается подтвердить или опровергнуть слухи о том, что теперь муж и жена регулярно встречаются в этом качестве. Администрацию тюрьмы понять можно — они не имеют права разглашать сведения о личной жизни заключённых.

Жениху (мужу) осталось сидеть года два (будет зачтён срок заключения до приговора), после чего счастливая парочка воссоединится. И юный муж станет рассказывать своей супруге, бывшему воспитателю исправительно-лечебного закрытого учреждения, как он расправлялся с двумя молодыми людьми. А она будет восхищённо на него глядеть влюбленными глазами – «какой же ты у меня сильный и храбрый! Как я рада, что ты у меня есть!» Будем надеяться, что мужик вылечился от мозговой болезни и не решит жёнушку убрать. А может, и решит, чужая душа — потёмки, а любовь зла.