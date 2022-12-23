Найден образец старейшей ДНК в мире. Когда-то в Квебеке было всегда жарко

В Арктике найден образец самой старой ДНК в мире. Оказывается, в древности север Канады был цветущим садом

Британские и датские учёные определили, что 2 миллиона лет назад север был жарким краем. Теперь к исследованиям подключаются канадские учёные.

Биологи, исследующие фауну и флору Севера, обнаружили останки древних мастодонтов, у которых им удалось взять образцы ДНК. Эти мастодонты обитали в древности в районах, почти прилегающих к Северному полюсу. По всей видимости, они паслись в Гренландии, на территории нынешнего Лабрадора и Северного Квебека, да и по всему северу планеты.

Стада мастодонтов бродили по лугам и полям нынешних зон «вечной мерзлоты» и тундры всего лишь два миллиона лет назад.

Факты были установлены докторами Веллерслев и Кжайер (Willerslev и Kjaer), возглавляющими команду исследователей из Университета Кембриджа (Великобритания) и Университета Копенгагена. Группа работала пятнадцать лет, собирая образцы древней фауны и флоры и исследуя их в лаборатории. Первые попытки расшифровать ДНК древних обитателей крайнего Севера оказались неудачны. Но прогресс на месте не стоит, так что в этом году всё же удалось придти к интереснейшим выводам:

Учёным удалось выявить и классифицировать 102 вида растений, произрастающих на Крайнем Севере в ту эпоху. Из них 78 были известны ранее, но они были найдены гораздо южнее. 24 вида оказались новыми, неизученными. Удалось даже установить ареалы распространения разных видов деревьев и кустарников. К примеру, в Гренландии большие пространства были покрыты берёзовыми рощами, сосновыми лесами и другими породами лиственных деревьев. Были найдены и предки нынешних роз, и другие цветы.

А что касается животного мира, то, кроме мастодонтов учёные нашли оленей, зайцев, леммингов, муравьёв, крабов, древних гусей и других представителей древнего мира.

Мастодонты — предки мамонтов. Если самые древние геномы мамонта, найденные учёными, относятся к периоду 1 миллион 200 тысяч лет до нашего времени, то мастодонты жили примерно 2-3 миллиона лет назад.

Сегодня начинаются поиски ещё более древних образцов ДНК. На сей раз к работе подключаются и канадские учёные — считается, что в северных районах Канады можно будет найти образцы ДНК возрастом в пять миллионов лет.

Как видим, каких-то пару миллионов лет даже на севере Канады было тепло. А потом похолодало. Так что, сегодня человек только возвращается к природным истокам! Климатические изменения — благо для природы, возврат к духовности её и первоначальному состоянию!