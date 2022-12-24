Новогодние традиции в Канаде

Канада — страна многонациональная. Наверное, именно поэтому, праздничные традиции, которые можно увидеть здесь, зачастую отличаются от принятых в других регионах мира.

Канада — страна многонациональная. Наверное, именно поэтому, праздничные традиции, которые можно увидеть здесь, зачастую отличаются от принятых в других регионах мира. Нет, бесспорно, здесь, как и везде, можно отправиться на праздник в Торонто или Монреале, насладиться концертами, посмотреть красочный фейерверк и покататься на коньках. Можно просто собраться с друзьями дома или в ресторане. Но разве это придаст новых, ярких впечатлений? Конечно же, нет. Именно для тех, кто хочет встретить Новый год в новой стране совершенно по-новому, мы и предлагаем сборник фактов о традициях в этой гостеприимной стране.

Новогоднее «купание белого медведя». Хотите взбодриться после новогодней ночи и изгнать остатки алкоголя из организма? Добро пожаловать в Канаду! Именно здесь, 1 января есть традиция нырять в прорубь и заниматься подледной рыбалкой.

Если вы привыкли к традиционным салатам, то Канада и здесь способна удивить.

Традиционным праздничным блюдом на Новый год здесь считается густой и наваристый гороховый суп на сале. К слову, здесь вас тоже будет поджидать удивление: готовится он достаточно пряным, с шалфеем.

Мало кто в наших широтах рискует встречать Новый год на природе. В Канаде же, несмотря на холодный климат, такая практика есть. Как вам идея отметить праздник в гидромассажной ванне, любуясь северным сиянием вместо салюта? Подобным образом принято встречать Новый год рядом с Йелоунафом, на озере Блэтчфорд. Правда, удовольствие это достаточно дорогое: около $1 300 CAD.

Несмотря на то, что новогоднюю ночь празднуют все, от мала до велика, ему предшествует не менее популярное Рождество.

Многие малыши Канады с нетерпением ждут Рождество. ведь именно в этот день, уже на протяжении 65 лет, они могут следить за перемещением Санта-Клауса с Северного полюса. Это стало возможным благодаря командованию ВКО Северной Америки. Каждый ребенок может быть уверен – святой Николай обязательно посетит их город. И даже будет точно знать когда.

Последний факт касается далеко не всей страны, а, в основном, Лабрадора и Ньюфаундленда. Там считается добрым знаком принести свежепойманную рыбу в храм, продать ее и пожертвовать вырученные деньги на нужды церкви.

Поедание горохового супа. Суп — это основное блюдо праздничного стола! Конечно, они едят не только гороховую похлебку. Новогодний стол в Канаде — это обилие мясных блюд. Одно из них имеет удивительную начинку: слоёный пирог начиняется кроликом, куропаткой, индейкой, уткой и фазаном.