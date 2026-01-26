Подписаться на рассылку
Поздравляем Ольгу Успенскую!

Поздравляем Ольгу Успенскую!

Янв 26, 2026

Приятно осознавать, что иммигранты нередко добиваются в Канаде значительных профессиональных успехов и по праву занимают лидирующие позиции, конкурируя с коренными канадцами.

 

Ольга Успенская работает риелтором в Канаде с 2006 года — уже почти 20 лет. Она свободно владеет английским, французским и русским языками и имеет лицензию Ассоциации канадских риелторов на проведение сделок по покупке и продаже земельных участков, домов, квартир, бизнеса и коммерческой недвижимости.

Уже четвертый год подряд Ольга входит в топ-50 лучших риелторов компании Vendirect.ca, в которой сегодня работает около 770 специалистов. Для получения этого звания необходимо проводить не менее 20 успешных сделок в год — показатель, подтверждающий высокий профессионализм и доверие клиентов.

Её рекомендуют не только представители русскоязычной диаспоры, но и клиенты самых разных национальностей — европейцы, азиаты, африканцы. Это говорит о безупречной репутации, умении найти подход к каждому и глубоком знании рынка.

Благодаря опыту, накопленному за два десятилетия работы, Ольга Успенская поможет вам принять верное решение при покупке или продаже недвижимости и грамотно оформить все юридические документы, чтобы в будущем избежать любых проблем и рисков.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками. 

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? 

Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

 

  Denis Dankoff
    Янв 26, 2026 в 19:13

    Вот это да, Ольга — это же настоящий образец для подражания! Я искренне радуюсь за Ваш феноменальный успех и горжусь, что такие профессионалы представляют наше сообщество в Монреале и Канаде.

    Двадцать лет на рынке, три языка, постоянное место в топе крупнейшей компании — это не просто карьера, это настоящий триумф упорства, компетентности и человеческого тепла. Особенно восхищает, что вас рекомендуют клиенты со всего мира. Это доказывает: в Канаде ценят не происхождение, а честную работу, глубокую экспертизу и умение заслужить абсолютное доверие.

    Вы не просто помогаете людям найти дом — вы строите мосты между культурами и задаёте высочайшую планку профессионализма. Ваша история — это живое доказательство: здесь можно приехать с мечтой и, благодаря таланту и трудолюбию, стать одной из лучших в своём деле.

    Ольга, браво! Ваш путь вдохновляет и заставляет верить, что искренняя преданность своему делу и людям — это самый верный путь к признанию и уважению. Продолжайте сиять — вы делаете это не только для себя, но и для всех, кто верит в честный успех в новой стране

