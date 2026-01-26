Поздравляем Ольгу Успенскую!

Приятно осознавать, что иммигранты нередко добиваются в Канаде значительных профессиональных успехов и по праву занимают лидирующие позиции, конкурируя с коренными канадцами.

Ольга Успенская работает риелтором в Канаде с 2006 года — уже почти 20 лет. Она свободно владеет английским, французским и русским языками и имеет лицензию Ассоциации канадских риелторов на проведение сделок по покупке и продаже земельных участков, домов, квартир, бизнеса и коммерческой недвижимости.

Уже четвертый год подряд Ольга входит в топ-50 лучших риелторов компании Vendirect.ca, в которой сегодня работает около 770 специалистов. Для получения этого звания необходимо проводить не менее 20 успешных сделок в год — показатель, подтверждающий высокий профессионализм и доверие клиентов.

Её рекомендуют не только представители русскоязычной диаспоры, но и клиенты самых разных национальностей — европейцы, азиаты, африканцы. Это говорит о безупречной репутации, умении найти подход к каждому и глубоком знании рынка.

Благодаря опыту, накопленному за два десятилетия работы, Ольга Успенская поможет вам принять верное решение при покупке или продаже недвижимости и грамотно оформить все юридические документы, чтобы в будущем избежать любых проблем и рисков.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

