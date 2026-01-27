Съезд PQ: трубопроводы, язык и история — без закрытых дверей

Потенциальное правительство Партии квебекуа (PQ) не намерено категорически отказываться от проектов по строительству или расширению нефте- и газопроводов на территории Квебека. Такое решение было подтверждено в воскресенье на съезде партии в Сен-Ясенте, где делегаты отклонили резолюцию, предлагавшую закрыть путь подобным инициативам.

Во время обсуждения один из выступавших отметил, что запрет мог бы лишить промышленные предприятия доступа к необходимым поставкам газа. В итоге предложение было отвергнуто уверенным большинством голосов.

Интерес к трубопроводным проектам в последние годы усилился на фоне стремления обеспечить экспорт углеводородов из Западной Канады в США и на внешние рынки. В прошлом году, в частности, обсуждался проект газопровода протяжённостью в несколько сотен километров до Бэ-Комо на северном побережье с перспективой строительства терминала по экспорту сжиженного природного газа.

Делегаты съезда также отвергли идею «прогрессивных» тарифов на электроэнергию для жилых домов, которые должны были бы сдерживать чрезмерное потребление в крупных особняках и одновременно защищать менее обеспеченных граждан.

Кроме того, члены партии не поддержали предложение обязать Hydro-Québec отказаться от любых частных проектов по производству и распределению электроэнергии, разрешив сотрудничество исключительно с муниципалитетами, межмуниципальными структурами, коренными народами и общественными организациями.

Французский язык и идентичность

В сфере культуры и образования Партия квебекуа заявила о намерении, в случае прихода к власти, принять новый закон о защите французского языка — несмотря на то, что правительство CAQ уже провело реформу Хартии французского языка. Новый закон, как было заявлено, должен обеспечить интеграцию иммигрантов «в рамках культурной конвергенции» и стать «краеугольным камнем культурной политики, утверждающим общую культуру квебекцев».

Съезд также поддержал идею введения обязательного курса истории Квебека в колледжах. Некоторые преподаватели возразили, указав на уже перегруженную учебную программу. Однако делегат из Абитиби–Темискаминга Бенжамен Брассар предложил простое решение: «Достаточно убрать один курс английского. Лишний курс истории никогда не бывает лишним».

Наконец, участники съезда призвали рассмотреть возможность снижения избирательного возраста до 16 лет, сопроводив это мерами по активному вовлечению молодёжи в политическую жизнь провинции.

