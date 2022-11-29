Бутик эмоций и приятного настроения в Монреале

Прохладным утром ноября 2021 года мы открыли свои двери для жителей и гостей Монреаля. Тогда в ассортименте всего у нас было 67 эксклюзивных аромата французского парфюма, небольшой опыт в парфюмерном бизнесе и конечно пылающие любовью к парфюмерии сердца. Прошедший год был для всех очень тяжелым и непредсказуемым, в такие моменты как никогда хочется поднять себе настроение или сделать так чтобы окружающий мир расцвёл новыми красками.

Скоро мы будем отмечать первый год с открытия нашего парфюмерного рая Parfum Exquis. Все так же за спиной проекта стоим мы Дмитрий и Станислав, ваши преданные помощники в подборе аромата на любой случай, будь то первые духи в вашей жизни или парфюм для незабываемого торжества мы всегда с предложим вам альтернативу.

Прошедший год добавил многое в нашем магазине, мы запустили линейку ароматизированных свечей для создания изысканной атмосферы в вашем пространстве, наши свечи сделаны из 100% соевого воска, с потрескивающим деревянным фитилем. Свечи незаменимый продукт для создания уюта в доме, в тоже время — это универсальный подарок, память о котором останется на продолжительное время.

Мы с радостью поддерживаем локальных производителей, в нашем магазине представлены и мыло ручной работы Bonsabon и средства для ухода за кожей и бижутерия от Монреальских мастериц.

И конечно же парфюмы, теперь ассортимент уже перешагнул отметку в 300 различных и удивительных ароматов, география тоже значительно расширилась теперь это парфюмы из Франции, Великобритании, Испании, Италии, Дании, О.А.Э., Бахрейна и США. Мы продолжаем расширять ассортимент и привозить в Канаду только самые лучшие и интересные ароматы

Мы благодарны вам за поддержку нашего парфюмерного путешествия и будем рады провести экскурсию в страну удивительных и необыкновенных нишевых парфюмов.

А в чем собственно отличия от моих духов?

На рынке представлено множество различных видов духов, и каждый из них обладает своим уникальным ароматом. Однако не все духи созданы одинаковыми. Некоторые духи изготавливаются без оглядки на массовые продажи только из лучших ингредиентов и держатся дольше других. Такие духи называются нишевой или селективной парфюмерией.

Во многом нишевая парфюмерия похожа на роскошные украшения. Для его создания требуется колоссальная работа и особый редкий талант, без которого невозможно получать по-настоящему уникальный запах. Попробуем разобраться, чем отличается эксклюзивная парфюмерия от массовой.

Нишевая и селективная парфюмерия обычно производится небольшими независимыми парфюмерными домами. Они используют высококачественные и часто эксклюзивные ингредиенты и поставляют их со всего мира. Это приводит к более высокой цене на такие духи. Однако мы считаем, что качество этих духов стоит цены, ведь это более долгоиграющие парфюмы и почти всегда хватает двух вспрысков чтобы благоухать целый день.

Нишевая и селективная парфюмерия часто имеет более сложный аромат, чем у парфюмерии массового производства. Так же поскольку парфюмер не гонится за массовостью продаж он свободен в творчестве, духи получаются в итоге более авангардные, как мода Haute couture. Это объясняется тем, что они содержат более широкий спектр ингредиентов. В результате их можно использовать для разных случаев и настроений.

Для чего нужен парфюм

Конечно живя в Квебеке особенно задаешься этим вопросом, ведь жители Квебека боготворят запах тела и категорически отказываются носить парфюм, да это так не спорю. Но я уверен это обусловлено только тем что у них никогда не было доступа к качественной парфюмерии на распив, а риск купить парфюм стоимостью в 300$ который не подойдёт перевешивает любопытство. Наши клиенты в значительной мере изменили мое представление, не все так однозначно в отношениях между Квебеком и парфюмами.

Духи — это инструмент создания вашего настроения, завершения образа или мощнейший инструмент запечатления и умах окружающих. Помните ли вы аромат своей первой любви? Неважно сколько времени прошло стоит вам услышать напоминающую игру ароматов, и вы моментально вспоминаете все до мельчайших подробностей.

Лично я люблю наносить парфюм для создания эмоций в моменты усталости я выбираю мягкие успокаивающие ароматы, стоит нанести Acqua Viva как вы тут же на безлюдном скалистом пляже слышен шум прибоя, и вы чувствуете то самое необходимое равновесие и баланс.

Хочется заявить о себе, да так чтобы все свернули голову Baccarat Rouge 540 справится с этой задачей. Симфония из жженого сахара, сексуального шафрана с карамелью оставит незабываемый шлейф вокруг вас. Шлейф словно звук хрусталя будет сопровождать вас.

На работе и хочется чего-то необычного и в то же время тёплого? Gris Charnel сочетание спелого инжира с окутывающим теплом специями и мягким почти кремовым ощущением на коже после нанесения придаст вам неординарность во время трудовых будней и согреет в прохладный день.

Нишевая парфюмерия — это духи, созданные чтобы сопутствовать вам в любом настроении быть вашим верным другом и помощником.

Можно ли дарить духи в подарок

Наверное самое частое разочарование у представительниц прекрасного пола производят подаренные духи. Для девушки духи это не только аромат который нравится или нет, как думает мужчина, за выбором аромата стоит целая философия, которая кроется и в деталях раскрытия аромата на коже, мельчайших признаках нелюбимых цветов или компонентов. К тому же у каждого человека есть индивидуальные невидимые связи между ароматами и воспоминаниями, поэтому иногда что для одних божественный аромат для других аромат больницы.

Специально для этого мы предлагаем специальную услугу при покупке полноразмерного флакона духов в подарок вы бесплатно получите 1,5 мл семпл для тестирования такого же аромата. В случае если аромат не подойдет, не нужно будет вскрывать упаковку а значит можно обменять его в магазине на то что по душе.

Подарочные карты еще один прекрасный способ сделать приятно близкому человек в преддверии праздников. Вы всегда можете выбрать удобный для вас номинал на сайте или заказать специальный номинал в магазине. Помимо отсутствия шанса промахнуться с подарком у подарочной карты есть еще преимущество это бессрочность, вы можете воспользоваться ей в любое время.

Мы открыты каждый день и ждем вас в гости в увлекательное путешествие в мир нишевой парфюмерии. Мы с радостью ответим на любые ваши вопросы и поможем подобрать вам тот самый парфюм.

Наш адрес: 4956 Decarie blvd, Montreal, H3X 2H7

С уважением, Дмитрий