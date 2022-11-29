Как иммигрант из Сомали, проживший 30 лет в Оттаве, обрёл счастье в личной жизни и в работе

Симпатичная и довольно неожиданная история иммигранта, хотя каждый слышал о похожих историях, наверно.

На самом деле, признаём, заголовок ироничен. Но история иммигранта любопытна.

Некий Мохамед Исаак (Mohamed Isaak), родившийся и выросший в Сомали, решил эмигрировать из раздираемой войной страны в Канаду. Хотя речь идёт не об иммиграции, а о получении беженского статуса – в возрасте 19 лет он был вынужден бежать из Сомали после того, как его родной город стал подвергаться постоянным бомбардировкам со стороны правительства тогдашнего диктатора Сиада Барре. Сначала юноша добрался до Эфиопии, а затем обратился в канадское посольство с просьбой о предоставлении статуса беженца, который он и получил. Затем – обычный путь, от получения статуса постоянного жителя до гражданства. Человек не стал садиться на шею государства. Он тщательно изучал английский, а затем получил диплом эксперта по информатике.

Мохамед прожил в Оттаве тридцать лет, он женился, в семье родились трое детей и он считал, что жизнь удалась. Жизнь прилежного и ответственного человека. К тому же, семья распалась.

Но вот к 2020 году Мохамед вдруг понял значение слова “ностальгия”. Ему захотелось вернуться на родину. Он признаёт, что повлияли и холода, и автоматизм налаженной жизни, и работа в офисе. И тогда Мохамед махнул рукой на налаженную жизнь и вернулся на Родину. Там он познакомился местной женщиной и женился на ней, купив в качестве “выкупа” 25 верблюдов. И эта покупка определила его дальнейшую жизнь. Он приобрёл двух верблюдов и начал бизнес, организовав его по-новому, на основе знаний, который предприниматель приобрёл во время работы программистом в Канаде.

Сегодня Мохамед управляется со стадом в 78 верблюдов. Заработки его весьма неплохи даже по мировым меркам, не говоря о местных уровнях средних доходов. Мохамед продаёт молоко и верблюдов. В среднем Мохамед, по его же словам (подкреплённым документами) зарабатывает 150 долларов США в день, тогда как расходы на содержание животных, включая зарплаты работников, составляют примерно двадцать долларов в день.

Мохамед счастлив, ни в коем случае не жалеет о возвращении на родину и считает, что главное в жизни – обрести себя и заниматься любимым делом.

Так что заголовок “история успеха иммигранта в Канаде” соответствует истине.