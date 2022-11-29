Оппозиционные депутаты в правлении Монреаля обвиняют нынешнюю администрацию в некомпетентности

По словам оппозиции, город переплатил на разные проекты до миллиарда долларов.

Официальная оппозиция в городском правлении Монреаля обвинила нынешние власти в бездарном планировании и плохом финансовом анализе различных проектов, которые осуществляются в Монреале.

Оппозиционные депутаты из движения Ensemble Montréal не оспаривают важности проектов, но утверждают, что бюджет работ неправомерно раздут, а повышение стоимости работ по сравнению с запланирванными расходами вообще никак не пояснить разумными доводами. Речь, по словам оппозции, только о некомпетентности.

Оппозиция приводит в качестве примеров строительство транспортного центра в Бельшас, где бюджет вырос на 300 миллионов по сравнению с первоначальными расчётами; реставрацию мэрии, где будет потрачено на 66 миллионов больше, чем планировалось. На развитие станции озонирования сточных вод планируется теперь потратить на 97 миллионов долларов больше, чем по первоначальному плану (это в два раза больше, чем предполагалось по первоначальному плану). Есть и другие примеры, но все они доказывают, что город подошёл неправильно к планированию расходов на важные проекты, а в связи с этим отложены другие проекты. Отдельная оценка дана положению в области информатики, где администрация потратила десятки миллионов долларов на замену используемых программ и сетей, а результат оказался нулевым (по мнению оппозиции). Всего бездарно потрачен миллиард долларов.

Более того, все бюджеты обсуждались за закрытыми дверями, без допуска широкой публики, а прессу не информировали об обсуждении.

Лидер оппозиции в городском правлении, месье Ареф Салем, заявил что отстутствие гласности и нежелание администрации широко обсуждать расходы недопустимы, тем более, что в скором времени Монреаль собирается принимать очередной бюджет, а уроков из нынешнего положения администрация мадам Валери Плант извлекать не желает (опять же, по мнению оппозиции).