Радостный прогноз погоды для квебекских любителей мороза и обильных снегов – их чаяния будут удовлетворены полностью

Согласно предсказаниям надёжной компании МетеоМедиа, практически на всей территории Квебека ожидается суровая и снежная зима.

Недобрую весть принесла в дома квебекцев МетеоМедиа, главная и самая известная компания, снабжающая своими прогнозами погоды большую часть организаций, да и простого честного народа (на экранах станций метро вы видите её прогнозы, например).

Хотя в сердцах квебекчан теплится надежда на возможную ошибку (ни один метеорологический прогноз не может быть точным, в чём каждый из нас убеждается регулярно, тем более, прогноз долгосрочный, но суровая действительность нас, видимо, пождидает.

Метеорологи предупреждают, что, судя по всем тенденциям – “формирование областей холодных и теплых пространств, сопровождающееся появлением коридоров активного передвижения масс воздуха и вызывающее появление зон низкого давления, проанализированное в динамике многолетнего опыта” даёт все основания предположить очень холодную и снежную зиму. (сноска: в скобках научное высказывание, призванное запутать читателя. Каждое слово понятно, а смысл ускользает, хотя ясно, что будет плохо).

Одним словом, во всём обширном районе Святого Лаврентия зима будет снежной и холодной, с метелями и снегопадами, вестимо. Вероятность осуществления такого прогноза растёт с каждым днём и на 29 ноября достигла 94%.

Рождественско-новогодние праздники, скорее всего, пройдут под снегопад (хотя остаётся вероятность слякоти и моросящих дождей). Первая половина зимы со снегами и морозами сменится на более тёплую вторую половину, но точные температуры предсказывать пока рано.

Онтарио будет аннексировано тем же процессом, а вот атлантические провинции погода пощадит, там восцарятся анормально тёплые температуры (а так как острова Маделен принадлежат Квебеку, то мы можем радостно заявить, что и на части территории Квебек зимой будет тепло и приятно).

Одним словом, крестьянин, может, и торжествует, обновляя по снегу путь, но вот автомобилист негодуе, а его лошадка и рысью плестись не собирается.