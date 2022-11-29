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Новости IKEA оставила канадцев без рождественских елок
Новый Год

IKEA оставила канадцев без рождественских елок

Виктория Христова Ноя 29, 2022 Новости, Новости Канады, Рождество и Новый год Комментарии к записи IKEA оставила канадцев без рождественских елок отключены 23 Просмотров

В этом году сеть магазинов IKEA, основанная в Швеции, объявила, что не будет продавать живые елки перед празднованием Рождества и Нового года в Канаде.

В этом году сеть магазинов IKEA, основанная в Швеции, объявила, что не будет продавать живые елки перед празднованием Рождества и Нового года в Канаде. По словам экспертов, виной такому заявлению стали погода и климат. Деревья просто не успели вырасти до нужного размера.

«Мы не смогли обеспечить необходимые поставки живых рождественских елок для удовлетворения спроса в магазинах», – говорят представители IKEA. Канадцы вспоминают, что буквально несколько лет назад в сети этих магазинов можно было приобрести живую елку всего за 25 долларов. Бывали даже моменты, когда елочка доставалась и даром. Подобное сейчас проводит другая сеть магазинов, Costco. накануне рождественской ночи.

Но в прошлом году компания не смогла заключить контракты на поставки достаточного количества деревьев. Было принято решение полностью отказаться от их продажи. В текущем году ситуация повторяется, поэтому в IKEA решили предупредить своих покупателей заранее.

При этом представители магазинов призывают канадцев не огорчаться. Они говорят, что на самом деле живая ель не является главой атрибутикой праздника. В IKEA считают необходимым посмотреть на ситуацию с точки защиты окружающей среды, отдав предпочтение искусственным аналогам. Вот только вряд ли покупатели смогут отделаться тут скромными 25 долларами.

К слову, еслки стали появляться в другим сетях по цене 40-50 долларов.

 

 

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