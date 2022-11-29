Построить еще 620 000 единиц жилья к 2030 году невозможно!

По оценкам канадской ипотечной и жилищной компании (SCHL), к 2030 году в Квебеке необходимо построить еще 620 000 единиц жилья.

По оценкам канадской ипотечной и жилищной компании (SCHL), к 2030 году в Квебеке необходимо построить еще 620 000 единиц жилья. Грубо говоря, пришлось бы удвоить темпы строительства. Мы идем противоположным путем: инвестиции в жилье носят циклический характер и чувствительны к процентным ставкам.

По сообщениям, после успешных лет в 2020 и 2021 годах количество вводимых в эксплуатацию объектов в 2022 году сократится на 19,7% по сравнению с 2021 годом. Также ожидается значительное снижение в 2023 году. «Продолжающееся повышение процентных ставок еще не оказало полного сдерживающего воздействия на рынок жилой недвижимости», – объясняет Элен Бегин, старший экономист движения Дежарден и автор превосходного исследования, опубликованного 9 ноября 2022 года.

Произошел значительный рост затрат на рабочую силу и нехватка рабочих. Кроме того, из-за резкого роста цен и нехватки определенных материалов затраты на строительство продолжают расти, и есть задержки с завершением нескольких проектов. Все это приводит к росту цен на новостройки. С повышением процентных ставок стоимость заимствований для застройщиков и строителей растет. Таким образом, начало строительства жилых объектов более ограничено, особенно для арендуемых квартир, арендная плата за которые была бы слишком высокой по сравнению с бюджетом предполагаемой клиентуры.

Локомотивом строительства является арендная плата. По оценкам, в 2022 году будет введено в эксплуатацию 36 500 объектов. Добавлено 6700 кондоминиумов и 16 500 домов. Повышение процентных ставок замедляет доступ арендаторов к собственности и тормозит строительство нового жилья. Это полная противоположность тому, что нужно Квебеку. Жилищный кризис будет усугубляться. Наши правительства сталкиваются с несколькими основными дилеммами. Например, необходимо было бы принять больше иностранных рабочих, чтобы уменьшить нехватку рабочей силы в строительстве. Но прием большего числа иммигрантов также увеличивает спрос на жилье.

Быстрое повышение процентных ставок подрывает рентабельность некоторых проектов, которые откладываются или прекращаются. Чтобы проект был прибыльным, необходимо повысить арендную плату сильнее, чем рынок не в состоянии ее поглотить. С января по сентябрь 2022 года ввод в эксплуатацию обычных арендуемых квартир в Квебеке сократился на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Строительство сократилось во многих крупных центрах, но не в нескольких пригородах Иль-де-Монреаль. Причиной этого является уровень незанятости арендуемого жилья менее 1%.

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