Номерные знаки в Квебеке. Их история – почему его ставят только сзади?

Почему на всех автомашинах в Квебеке устанавливается только один знак, а не два, как почти всюду.

В связи с введением временных правил, согласно которым регистрация автомобилей в Квебеке облегчена, а сроки регистрации продлены, мы решили напомнить читателям об истории номерных знаков в нашей провинции.

Как всем жителям Квебека известно, в провинции на всех машинах устанавливается только один номерной знак. И располагается он в задней части машины. Передний номер на автомобиль не ставится.

В Квебеке это необычное правило введёно 12 января 1942. Цитируем канадскую прессу за этот день:

«11 января 1942 года. Квебекское правительство официально извещает всех жителей провинции, что с завтрашнего дня на всех автомобилях, как легковых, так и грузовых, зарегистрированных в Квебеке, будет устанавливаться лишь один номерной знак. Номер будет вывешиваться сзади. Передний номерной знак отменяется и не будет выдаваться для вновь регистрируемых автомобилей.

Цифры на номерных знаках должны быть черными и наноситься на белый фон.

Мера принята в связи с необходимостью экономии металла, который идёт на военные нужды.

Мы победим в этой войне!»

Добавим, что лозунг «Je me souviens » и изображение лилии – символа Квебека, добавлены правительственным постановлением на номерной знак в 1978. Тогда же были введены категории номерных знаков для транспортных средств разных типов (от легковых автомобилей и грузовиков, до буксируемых прицепов и снегоходов), уточнены и незначительно изменены пропорции и размеры номерных знаков, шрифты, цвет и номера краски. Заметим, что часто можно увидеть утверждения, что один номерной знак введён в 1978 году, но это не так. Как указываем выше, постановление о том, что знак должен находиться только сзади, было принято 11 января 1942 года.

Так что, мы в Квебеке экономим металл до сих пор! Враг будет разбит, победа будет за нами!